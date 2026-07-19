কৃষিঋণ মওকুফের ক্ষেত্রে কোনো দল বা ধর্ম দেখা হয়নি: পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী

কৃষিঋণ মওকুফের ক্ষেত্রে কোনো দল বা ধর্ম দেখা হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ।
আজ রোববার দুপুরে পঞ্চগড়ের বোদা পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে কৃষিঋণ মওকুফের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।
ফরহাদ হোসেন আজাদ বলেন, এই ঋণ নিয়ে অনেক কৃষক হয়রানি ও মামলার শিকার হয়েছেন, তাঁরা মুক্ত হলেন।
প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত সার মজুত রাখা হয়েছে। কেউ যদি কোনো প্রকার কারসাজির চেষ্টা করেন, তাঁকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে তুলে দেবেন।
প্রসঙ্গত, উপজেলার ৫ হাজার ৮৯২ জন কৃষককে এই ঋণ মওকুফ সনদ দেওয়া হয়েছে। জেলার ২০ হাজার ৬৭১ জন কৃষক এই সুবিধা পাবেন। এ সময় প্রত্যেক কৃষককে পাঁচটি করে গাছের চারা উপহার দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চগড়ের জেলা প্রশাসক মোসা. শুকরিয়া পারভীন, পুলিশ সুপার আবু সাইম, বোদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রবিউল ইসলাম প্রমুখ।
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