তরুণদের অপরাধমুক্ত রাখতে পঞ্চগড়ে পুলিশের কাবাডি আয়োজন

পঞ্চগড়ে জেলা পুলিশের আয়োজনে শুরু হয়েছে দুই দিনব্যাপী ‘প্রথম কমিউনিটি পুলিশ কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৬’। আজ বুধবার বিকেলে পঞ্চগড় জেলা পুলিশ লাইনস মাঠে এর উদ্বোধন করেন জেলা পুলিশ সুপার আবু সায়েম। প্রথম কমিউনিটি পুলিশ কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৬-এর জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে ছয়টি দল।
‘মাদকদ্রব্য ত্যাগ করি, কিশোর গ্যাং নির্মূল করি, সুস্থ-সবল জীবন গড়ি’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দেশের ৬৪ জেলায় চার ধাপে কমিউনিটি পুলিশ কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করা হচ্ছে।
আয়োজকেরা বলছেন, কিশোর অপরাধ, মাদক ও অনলাইন জুয়ার মতো সামাজিক অপরাধ থেকে তরুণদের দূরে রাখতে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর লক্ষ্যেই এ আয়োজন করা হয়েছে।
প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া রাজু নামে এক খেলোয়াড় বলেন, ‘খেলাধুলার মাধ্যমে ব্যস্ত থাকলে মাদক, জুয়া ও বিভিন্ন অপরাধ থেকে দূরে থাকতে পারব। পুলিশের এ উদ্যোগ আমাদের খেলাধুলায় আগ্রহী করে তুলবে।’
আরিফ হাসান নামে আরেক খেলোয়াড় বলেন, ‘কাবাডি আমাদের ঐতিহ্যবাহী খেলা। জেলা পর্যায়ের এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ভালো লাগছে।’
পঞ্চগড়ে নকআউট পদ্ধতিতে ছয়টি দল প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন দল রংপুর বিভাগীয় পর্যায়ে খেলবে। আর বিভাগীয় পর্যায়ে সেরা দল জাতীয় পর্যায়ে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে।
পঞ্চগড়ের পুলিশ সুপার আবু সায়েম বলেন, ‘সম্ভাবনা খুঁজে বের করে তরুণদের প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই এ আয়োজন। প্রথমবারের মতো কমিউনিটি পুলিশ কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয়েছে। এ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সুপ্ত প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের খুঁজে বের করে জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হবে।’
নোয়াখালীর হাতিয়ার তমরদ্দি জোড়খালী উচ্চবিদ্যালয়ে আবারও শিক্ষার্থীদের অচেতন হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। অসুস্থ ১০ জনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। সংকটাপন্ন তিন শিক্ষার্থীকে জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।৬ মিনিট আগে
নীলফামারীতে শিশু ধর্ষণের মামলায় মো. মোখছেদ আলী প্রামাণিক (৫৬) নামের এক ব্যক্তির যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দিয়েছেন আদালত। আজ বুধবার বিকেলে জেলার শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. মাসুদ করিম এই আদেশ দেন।১৯ মিনিট আগে
গাজীপুরের টঙ্গীতে চাঁদাবাজির মামলায় ৫১ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের বহিষ্কৃত সভাপতি রাতুল সিকদার অমি ও তাঁর সহযোগী রাজু শেখকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার সকালে সাতাইশ এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করে গাজীপুর আদালতে পাঠানো হয়।২৩ মিনিট আগে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সামনে সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানার দুই সমর্থকের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে উপজেলা বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান দাবি করেছেন, মাদকসংক্রান্ত কথা-কাটাকাটির জেরে ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটেছে।২৭ মিনিট আগে