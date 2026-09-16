Ajker Patrika
En
পঞ্চগড়

তরুণদের অপরাধমুক্ত রাখতে পঞ্চগড়ে পুলিশের কাবাডি আয়োজন

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
তরুণদের অপরাধমুক্ত রাখতে পঞ্চগড়ে পুলিশের কাবাডি আয়োজন
পঞ্চগড়ে জেলা পুলিশের আয়োজনে শুরু হয়েছে দুই দিনব্যাপী ‘প্রথম কমিউনিটি পুলিশ কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৬’। ছবি: আজকের পত্রিকা

পঞ্চগড়ে জেলা পুলিশের আয়োজনে শুরু হয়েছে দুই দিনব্যাপী ‘প্রথম কমিউনিটি পুলিশ কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৬’। আজ বুধবার বিকেলে পঞ্চগড় জেলা পুলিশ লাইনস মাঠে এর উদ্বোধন করেন জেলা পুলিশ সুপার আবু সায়েম। প্রথম কমিউনিটি পুলিশ কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৬-এর জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে ছয়টি দল।

‘মাদকদ্রব্য ত্যাগ করি, কিশোর গ্যাং নির্মূল করি, সুস্থ-সবল জীবন গড়ি’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দেশের ৬৪ জেলায় চার ধাপে কমিউনিটি পুলিশ কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করা হচ্ছে।

আয়োজকেরা বলছেন, কিশোর অপরাধ, মাদক ও অনলাইন জুয়ার মতো সামাজিক অপরাধ থেকে তরুণদের দূরে রাখতে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর লক্ষ্যেই এ আয়োজন করা হয়েছে।

প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া রাজু নামে এক খেলোয়াড় বলেন, ‘খেলাধুলার মাধ্যমে ব্যস্ত থাকলে মাদক, জুয়া ও বিভিন্ন অপরাধ থেকে দূরে থাকতে পারব। পুলিশের এ উদ্যোগ আমাদের খেলাধুলায় আগ্রহী করে তুলবে।’

আরিফ হাসান নামে আরেক খেলোয়াড় বলেন, ‘কাবাডি আমাদের ঐতিহ্যবাহী খেলা। জেলা পর্যায়ের এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ভালো লাগছে।’

পঞ্চগড়ে নকআউট পদ্ধতিতে ছয়টি দল প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন দল রংপুর বিভাগীয় পর্যায়ে খেলবে। আর বিভাগীয় পর্যায়ে সেরা দল জাতীয় পর্যায়ে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে।

পঞ্চগড়ের পুলিশ সুপার আবু সায়েম বলেন, ‘সম্ভাবনা খুঁজে বের করে তরুণদের প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই এ আয়োজন। প্রথমবারের মতো কমিউনিটি পুলিশ কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয়েছে। এ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সুপ্ত প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের খুঁজে বের করে জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হবে।’

বিষয়:

অনলাইনপঞ্চগড়পুলিশঅপরাধমাদককিশোরকাবাডিরংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত