প্রতিমন্ত্রীকে নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট, শিশুকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায় পুলিশ

পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে বিরূপ মন্তব্য করার অভিযোগে কলেজছাত্র এক শিশুকে সংশোধনাগারে না পাঠিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
আজ শনিবার বিকেলে পঞ্চগড় চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-৫-এর বিচারক এ এস এম সাজ্জাদ হোসেন শিশুটিকে কারাগারে পাঠানোর এই আদেশ দেন।
জন্মনিবন্ধন অনুযায়ী ছেলেটির বয়স (১৬)। কিন্তু মামলার এজাহারে পুলিশ উল্লেখ করেছে ২০ বছর। বয়স কীভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে জানতে চাইলে দেবীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেলিম মালিক বলেন, ‘মামলার আরজিতে কাটছাঁট করার সুযোগ নেই। বাদী আরজিতে বয়স যেটা দিয়েছে, আমরা সেটাই দিয়েছি। তদন্ত করে আমরা যখন রিপোর্ট দেব, সে সময় কাগজপত্র যাচাই করেই নেব।’
মামলার বাদী হলেন দেবীগঞ্জ সদর ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুস সালাম। তিনি বলেন, ‘আমি আমার মোবাইলে ফেসবুকে প্রতিমন্ত্রীকে নিয়ে একটি বিরূপ মন্তব্যের স্ট্যাটাস দেখেছি। অনেকেই দেখেছেন। ফেসবুকে প্রতিমন্ত্রীকে বিরূপ মন্তব্য করায় মামলাটি করেছি।’ আসামির বয়স কত এবং কীভাবে নির্ধারণ করেছেন জানতে চাইলে আব্দুস সালাম বলেন, আসামির বয়স ২০ বছর। মামলা হয়েছে। কোর্টে জবাব দেব, এই বলে ফোন কেটে দেন।
ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কারাগারে পাঠানো ছেলেটির জন্মনিবন্ধন অনুসারে বয়স ১৬ বছর ১১ মাস। ২০১৩ সালের শিশু আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে সবাই শিশু। ছেলেটি দেবীগঞ্জ উপজেলার সোনাহার বিএম কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র।
অভিযোগ রয়েছে, সে তার ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডি থেকে পঞ্চগড়-২ আসনের সংসদ সদস্য ও পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রীর একটি ভিডিও শেয়ার করে সেখানে ক্যাপশন ব্যবহার করে। পোস্টের ক্যাপশনে সে লেখে, ‘গাঞ্জা খেয়ে পার্লামেন্টে বক্তব্য দিতে গেলে যা হয়। এই গাঁজাখোর নাকি আমাদের এলাকার এমপি।’
বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও উত্তেজনা সৃষ্টি হলে শুক্রবার মধ্যরাতে শিশুটিকে আটক করে পুলিশ। পরে আদালতে হাজির করলে আদালত শিশুটিকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
এর আগে গতকাল শুক্রবার মধ্যরাতে উপজেলার দেবীগঞ্জ সদর ইউনিয়নের হাজিপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে শিশুটিকে আটক করে পুলিশ। শনিবার সকালে দেবীগঞ্জ সদর ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুস সালামের করা মামলায় ওই শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।
পঞ্চগড় জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. জাহিরুল ইসলাম কাচ্চু বলেন, এ ধরনের মন্তব্য প্রতিমন্ত্রীকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য করা হয়েছে। আমরা বিএনপির পক্ষ থেকে এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।
দেবীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেলিম মালিক জানান, স্থানীয় এক ব্যক্তি রাতে ছেলেটির বিরুদ্ধে অভিযোগ দেয়। সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সকালে তার বিরুদ্ধে সাইবার সুরক্ষা আইনে মামলা করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী আজ তাকে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।
ছেলেটির বাবা আশরাফুল বলেন, ‘আমার ছেলের বয়স ১৬ বছর। আমি থানায় সার্টিফিকেট ও জন্মনিবন্ধন নিয়ে গিয়েছিলাম। পুলিশ আমাকে বলেছে, যতটা করা সম্ভব করবে। পরে মামলার কাগজে দেখি বয়স ২০ বছর দিয়েছে।’
চাঁদপুর শহরের উত্তর গুনরাজদী আল-আমিন এতিমখানার তত্ত্বাবধায়ক ও মসজিদের ইমাম মুফতি মো. শামছুদ্দিন (৩৪) ডাকাতিয়া নদীতে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ হয়েছেন। শনিবার (২৫ এপ্রিল) দুপুরে এতিমখানাসংলগ্ন ডাকাতিয়া নদীতে গোসল করতে গিয়ে তিনি নিখোঁজ হন। শামছুদ্দিন জেলার শাহরাস্তি উপজেলার ওয়ারুক আলীপুর গ্রামে...১ ঘণ্টা আগে
গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থাকলেও রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলার দাওকান্দি গ্রামের বিএনপির কর্মী শাহাদ আলী প্রকাশ্যেই ঘুরে বেড়াতেন। তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। এই শাহাদ আলী গত বৃহস্পতিবার দাওকান্দি সরকারি কলেজে গিয়ে নারী প্রদর্শক আলেয়া খাতুন হীরাকে জুতাপেটা করেন।১ ঘণ্টা আগে
জ্বালানি সংকট বড় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ফেলেছে শিল্পোদ্যোক্তাদের। বিদ্যুতের লোডশেডিং আর ডিজেলের সংকটে কারখানা চালু রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে। এতে কমছে কারখানার উৎপাদন। বেড়ে যাচ্ছে উৎপাদন খরচ।৩ ঘণ্টা আগে
কিশোরগঞ্জের হাওরাঞ্চলে সোনালি ধানের সমারোহে চোখ জুড়ালেও কৃষকের মনে শান্তি নেই। ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ন্যায্যমূল্য না পাওয়া এবং জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় চরম বিপাকে পড়েছেন তাঁরা।৪ ঘণ্টা আগে