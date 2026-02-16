Ajker Patrika
পঞ্চগড়ে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় যুবক নিহত

পঞ্চগড় প্রতিনিধি 
পঞ্চগড়ে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় যুবক নিহত
পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় সোহেল (৩৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টায় উপজেলার তিরনইহাট ইউনিয়নের দৌলতপাড়া এলাকায় তেঁতুলিয়া-বাংলাবান্ধা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সোহেলের বাড়ি দৌলতপাড়া এলাকায়। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলচালক আলমগীর (২৫) আহত হন। তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানায়, সকালে মহাসড়ক পার হচ্ছিলেন সোহেল। এ সময় বাংলাবান্ধা থেকে তেঁতুলিয়াগামী একটি মোটরসাইকেলে ধাক্কা তিনি। এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন তিনি। আহত হন মোটরসাইকেল চালক।

তেঁতুলিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেবাশীষ রায় বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হবে। সব আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

