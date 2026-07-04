Ajker Patrika
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পাবনা

ঈশ্বরদী পৌরসভার সাবেক মেয়র ও বিএনপি নেতা মখলেসুর রহমানের মৃত্যু

ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি 
ঈশ্বরদী পৌরসভার সাবেক মেয়র ও বিএনপি নেতা মখলেসুর রহমানের মৃত্যু
মখলেসুর রহমান বাবলু। ছবি: সংগৃহীত

পাবনার ঈশ্বরদী পৌরসভার সাবেক মেয়র এবং বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মখলেসুর রহমান বাবলু মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আজ শনিবার দুপুরে নিজ বাড়িতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে বেলা ১টা ৫০ মিনিটে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

মখলেসুর রহমানের বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মখলেসুর রহমানের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তাঁর ছোট ভাই ও ঈশ্বরদী সম্মিলিত নাগরিক জোটের আহ্বায়ক মাহাবুবুর রহমান পলাশ। তিনি জানান, আজ রাত ১০টার দিকে ঈশ্বরদীর ফতে মোহাম্মদপুর লোকো মাঠে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে মখলেসুর রহমানের মৃত্যুর খবর পেয়ে ঈশ্বরদীতে চলমান একটি দলীয় কর্মসূচি সংক্ষিপ্ত করে তাঁর ফতে মোহাম্মদপুরের বাসভবনে ছুটে যান সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী ফারজানা শারমীন, পাবনা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক হাবিবুর রহমান হাবিব এবং সদস্যসচিব মাকসুদুর রহমান মাসুদ খন্দকার। তাঁরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

বিষয়:

বিএনপিরাজশাহী বিভাগপাবনা সদরজেলার খবরঈশ্বরদী
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