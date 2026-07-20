Ajker Patrika
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নোয়াখালী

শিশু ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে অটোরিকশাচালকের পুরুষাঙ্গে মরিচের গুঁড়া লাগাল এলাকাবাসী

নোয়াখালী প্রতিনিধি
শিশু ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে অটোরিকশাচালকের পুরুষাঙ্গে মরিচের গুঁড়া লাগাল এলাকাবাসী
আবু বক্কর সিদ্দিক সুমন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর চাটখিল পৌরসভায় পাঁচ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে আবু বক্কর সিদ্দিক সুমন (৪০) নামের এক অটোরিকশাচালককে আটক করে মারধর করেছে এলাকাবাসী। পরে তাঁর পুরুষাঙ্গে মরিচের গুঁড়া লাগানো হয়। আজ সোমবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। পরে চাটখিল থানা-পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে হেফাজতে নেয়।

আটক আবু বক্কর সিদ্দিক সুমন লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার ভোলা কোট ইউনিয়নের লক্ষ্মীধরপাড়ার আবুল কালামের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল রোববার চাটখিল পৌরসভার এক শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা চালান অটোরিকশাচালক সুমন। ঘটনাটি পাশের একটি সিসিটিভি ক্যামেরায় রেকর্ড হয়। বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয় বাসিন্দারা সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে অভিযুক্ত সুমনের চেহারা ও পরিচয় নিশ্চিত করেন।

আজ দুপুরে সুমন আবারও ওই এলাকায় অটোরিকশা নিয়ে এলে স্থানীয় জনতা তাঁকে চিনে ফেলে। একপর্যায়ে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে তাঁকে গণপিটুনি দেওয়া হয়। এ সময় উত্তেজিত জনতা শাস্তিস্বরূপ তাঁর পুরুষাঙ্গে মরিচের গুঁড়া লাগিয়ে দেয়।

খবর পেয়ে চাটখিল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত সুমনকে জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে নিজেদের হেফাজতে নেয়।

চাটখিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মুন্নাফ জানান, অভিযুক্ত সুমনকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ভুক্তভোগী শিশুর পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করার প্রস্তুতি চলছে এবং ঘটনার তদন্তসাপেক্ষে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

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