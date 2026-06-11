Ajker Patrika
নোয়াখালী

নোয়াখালীর সেনবাগে মাদক সেবনে বাধা দেওয়ায় স্কুলছাত্র খুন, আটক ১

নোয়াখালী প্রতিনিধি
নোয়াখালীর সেনবাগে মাদক সেবনে বাধা দেওয়ায় স্কুলছাত্র খুন, আটক ১
নিহত আরাফাত হোসেন ফাহিম। ছবি: সংগৃহীত

নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার নবীপুর ইউনিয়নে মাদক সেবনে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে মাদক কারবারিদের হামলায় আরাফাত হোসেন ফাহিম (১৫) নামে দশম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আরও অন্তত চারজন আহত হয়েছেন।

বুধবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার দেবীসিংহপুর গ্রামের আঞ্জু মিয়াজী বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় ফাহিমকে নোয়াখালী ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে রাত ১০টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত ফাহিম পাশের বেগমগঞ্জ উপজেলার হাজীপুর গ্রামের মো. শাহজাহানের ছেলে। সে পৌর হাজীপুর উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র ছিল। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ফাহিম সেনবাগে তার নানাবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল।

স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, আঞ্জু মিয়াজী বাড়ির উঠান ও চলাচলের পথ ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরে এলাকার কয়েকজন মাদক কারবারি মাদক কারবার পরিচালনা করে আসছিলেন। তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন হারুন নামে এক ব্যক্তি। বুধবার সন্ধ্যায় হারুন ও তাঁর সহযোগীরা ওই বাড়ির পাশে মাদক সেবন করছিল। এ সময় স্থানীয় লোকজন তাঁদের বাধা দিলে তাঁরা সেখান থেকে চলে যান।

পরে রাত ৯টার দিকে হারুন, মমিন ও জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে একদল মাদক কারবারি আঞ্জু মিয়াজী বাড়িতে অতর্কিত হামলা চালান। একপর্যায়ে বাড়ির লোকজন প্রতিরোধ গড়ে তুললে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এ সময় মাদক কারবারিদের ছুরিকাঘাতে ফাহিম, শাকিব, রিফাতসহ অন্তত পাঁচজন আহত হন। আহতদের মধ্যে মাদক কারবারি হারুনও রয়েছেন।

পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক ফাহিমকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে অভিযান চালিয়ে আহত অবস্থায় হারুনকে আটক করে।

নোয়াখালীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তৈয়ব মো. আরিফ হোসেন জানান, স্থানীয়দের দাবি অনুযায়ী মাদক কারবারিদের হামলায় ওই শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। খবর পেয়ে সেনবাগ থানা-পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং হারুন নামে একজনকে আটক করে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

নোয়াখালীসেনবাগনিহতমাদকচট্টগ্রাম বিভাগহামলা
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