ঝড়ে রেললাইনের ওপর গাছ, নির্দিষ্ট সময়ের ২ ঘণ্টা পর ছাড়ল ট্রেন

নোয়াখালী প্রতিনিধি
: নোয়াখালীতে ঝড়ে রেললাইনের ওপর গাছ পড়ায় ২ ঘণ্টা বিলম্বে ছাড়ল আন্তনগর উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীতে কালবৈশাখীতে রেললাইনের বিভিন্ন স্থানে গাছ উপড়ে পড়ায় নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় দুই ঘণ্টা পর ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে গেল আন্তনগর উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেন। এতে নির্দিষ্ট সময়ে ঢাকা পৌঁছাতে না পারায় বিপাকে পড়েন ট্রেনযাত্রীরা।

সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে জেলার বিভিন্ন এলাকায় ঝোড়ো হাওয়াসহ বজ্রবৃষ্টি হয়। এ সময় জেলার বিভিন্ন স্থানে রেললাইনের ওপর গাছ উপড়ে পড়ে।

জানা গেছে, জেলার সোনাপুর স্টেশন থেকে মঙ্গলবার ভোর ৬টায় উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনটি মাইজদী কোর্ট স্টেশনের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়া কথা ছিল। কিন্তু হরিনারায়ণপুর স্টেশনে লাইনে গাছ পড়ে থাকায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা সেটি অপসারণ করলে প্রায় আধা ঘণ্টা পর ট্রেনটি মাইজদী কোর্ট স্টেশনের উদ্দেশে ছেড়ে আসে।

মাইজদী বসিরার দোকান ইমাম বাজারসংলগ্ন রেললাইনের ওপর গাছ অপসারণ করার পর ট্রেনটি সকাল ৮টার দিকে মাইজদী কোর্ট স্টেশন থেকে চৌমুহনীর উদ্দেশে ছেড়ে যায়।

কয়েকজন যাত্রী জানান, নির্দিষ্ট সময়ে ঢাকা পৌঁছার জন্য কিছু যাত্রী ট্রেন থেকে নেমে বাসে চলে গেছেন। তবে তাঁদের সংখ্যা খুব বেশি না। প্রাথমিকভাবে কিছুটা সময় বিলম্বিত হলেও পুনরায় ট্রেনটি ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়ায় খুশি তাঁরা।

মাইজদী কোর্ট স্টেশনের স্টেশনমাস্টার কামরুজ্জামান বলেন, হরিনারায়ণপুর স্টেশনের কাছে লাইনের ওপর চারটি গাছ ভেঙে পড়ে। ভোর থেকেই রেলওয়ে ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা লাইন ক্লিয়ারের জন্য গাছ অপসারণের কাজ শুরু করেন। হরিনারায়ণপুর থেকে গাছ অপসারণের পর ৬টা ৩৫ মিনিটে সোনাপুর থেকে কোর্ট স্টেশনে এসে ৭টা ৫২ মিনিটে চৌমুহনীর উদ্দেশে ছেড়ে যায় উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেন।

চৌমুহনী স্টেশনের স্টেশন অফিসার ফখরুল ইসলাম নোমান বলেন, ‘মাইজদী থেকে ৮টা ৪২ মিনিটে ট্রেনটি চৌমুহনী স্টেশনে আসে। এরই মধ্যে লাইন থেকে গাছগুলো অপসারণ করায় পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাদের স্টেশন থেকে ছেড়ে যায় ট্রেনটি। কন্ট্রোল রুম থেকে যতটুকু জানানো হয়েছে, আর কোথাও লাইনের ওপরে গাছ পড়েনি।’

সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, যুদ্ধ বন্ধে ইরানের পাল্টা ১০ দফা

সরকারের প্রথম একনেক সভায় ৪৮৩.৪৩ কোটি টাকার পাঁচ প্রকল্প অনুমোদন

খাবারের জন্য রক্ত বিক্রি করা এই বিলিয়নিয়ারের জীবনের ৬ শিক্ষা

দেশের শীর্ষ ২০ ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশ্যে, তালিকায় আছে যারা

ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, যুদ্ধ বন্ধে ইরানের পাল্টা ১০ দফা

পুলিশি হেফাজতে বাবা-ছেলের মৃত্যু, ভারতে ৯ পুলিশ সদস্যের মৃত্যুদণ্ড

মালয়েশিয়া পাচারকালে বিমানবন্দরে ১২০ কেজি ওষুধ আটক

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে বিচারকেরা ঐক্যবদ্ধ: বিবৃতি

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা শামছুল ইসলামের দায়িত্ব বাড়ল

বৈসাবি উৎসবের হাওয়া পাহাড়ে

২০ বছর ছদ্মবেশে থাকা যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার

ঝড়ে লাইন ক্ষতিগ্রস্ত, নোয়াখালীতে ১২ ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন ৯০ ভাগ গ্রাহক

সড়কে স্কুলছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করায় যুবক গ্রেপ্তার

