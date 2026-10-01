Ajker Patrika
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নীলফামারী

সৈয়দপুর পৌরসভার বাজেট কমল প্রায় ৩০ কোটি টাকা

সৈয়দপুর (নীলফামারী) প্রতিনিধি: 
সৈয়দপুর পৌরসভার বাজেট কমল প্রায় ৩০ কোটি টাকা
পৌরসভার হলরুমে বাজেট ঘোষণা করেন পৌরসভার প্রশাসক ফারাহ ফাতেহা তাকমিলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নীলফামারীর সৈয়দপুর পৌরসভার ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের জন্য ৯২ কোটি ৭৬ লাখ ১ হাজার ৩৯৩ টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। আগের অর্থবছরের তুলনায় এবারের বাজেট কমেছে ২৯ কোটি ৫৩ লাখ ৭৩ হাজার ৪৪৭ টাকা। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে পৌরসভার হলরুমে বাজেট ঘোষণা করেন পৌরসভার প্রশাসক ফারাহ ফাতেহা তাকমিলা।

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে সৈয়দপুর পৌরসভার বাজেট ছিল ১২২ কোটি ২৯ লাখ ৭৪ হাজার ৮৪০ টাকা। সে হিসাবে নতুন অর্থবছরের বাজেট প্রায় ২৪ শতাংশ কমেছে।

এবারের বাজেটে রাজস্ব খাতে আয় ধরা হয়েছে ৩৬ কোটি ৮ লাখ ৪১ হাজার ৭৬২ টাকা। একই পরিমাণ অর্থ রাজস্ব খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে। ফলে রাজস্ব খাতে আয়-ব্যয়ের হিসাবে কোনো ঘাটতি রাখা হয়নি।

রাজস্ব খাতের আয়ের মধ্যে কর থেকে ৭ কোটি ৬৪ লাখ ৬৭ হাজার ৬৭৮ টাকা, রেট (হার) থেকে ৮ কোটি ৪৯ লাখ ৬৪ হাজার ৮৬ টাকা, পৌরসভার স্থাবর সম্পত্তি থেকে ৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা, পৌর সম্পত্তি থেকে ১ কোটি ৩২ লাখ ৬০ হাজার টাকা এবং অন্যান্য খাত থেকে ৪ কোটি ৩ লাখ ৫৭ হাজার টাকা ধরা হয়েছে।

রাজস্ব খাতে ব্যয়ের মধ্যে পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাবদ ৩ কোটি ৯৭ লাখ ৭১ হাজার ৭৭০ টাকা, সম্মানী ভাতা ৬১ লাখ টাকা, কনজারভেন্সি মঞ্জুরি ৭ কোটি ৩ হাজার ৭০০ টাকা, সংস্থাপন খাতে ৭ কোটি ৩০ লাখ ৫০ হাজার টাকা, স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালি পরিষ্কার খাতে ২ কোটি ৫৮ লাখ ৭০ হাজার টাকা এবং নিজস্ব তহবিলের উন্নয়নে ৭২ লাখ টাকা রাখা হয়েছে।

পৌরসভার বাজার পরিদর্শক আকমল সরকার রাজুর সঞ্চালনায় বাজেট ঘোষণার আগে স্বাগত বক্তব্য দেন পৌরসভার নির্বাহী প্রধান কর্মকর্তা মো. আইয়ুব আলী। অনুষ্ঠানে সৈয়দপুর উপজেলা প্রকৌশলী এম এম আলী রেজা রাজুসহ পৌরসভার বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা, বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর ও সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

নীলফামারীসৈয়দপুরনীলফামারী সদরপৌরসভাবাজেট
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