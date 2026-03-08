Ajker Patrika
নীলফামারী

নীলফামারীতে শিশুকে ধর্ষণ, বৃদ্ধ আটক

নীলফামারী প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

নীলফামারীর ডোমার উপজেলায় চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ুয়া এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে এক বৃদ্ধকে (৬০) আটক করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে তাঁকে আটক করে পুলিশ।

স্থানীয় লোকজন জানায়, শিশুটির মা বিকেলে বাড়ি ছিলেন না। এই সুযোগে ওই বৃদ্ধ তাকে একা পেয়ে ধর্ষণ করেন। সন্ধ্যার পর মা-বাবা বাড়িতে ফিরে শিশুটিকে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে পান। জিজ্ঞাসা করলে মা-বাবাকে সবকিছু বলে দেয় শিশুটি। পরে এলাকাবাসী কৌশলে ওই বৃদ্ধকে বাড়িতে ডেকে এনে বেঁধে রাখলে ধর্ষণের কথা স্বীকার করেন তিনি। খবর পেয়ে ডোমার থানা-পুলিশ বৃদ্ধকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। ভুক্তভোগী শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আজ রোববার সকালে ডোমার থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শৈলেন চন্দ্র বলেন, এ ব্যাপারে মামলার প্রস্তুতি চলছে। ভিকটিমকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

নীলফামারীআটকধর্ষণঅপরাধডোমারজেলার খবররংপুর বিভাগশিশু
