ওজনে চাল কম, নীলফামারীতে খাদ্যবান্ধবের ডিলারকে জরিমানা

নীলফামারী প্রতিনিধি
নীলফামারীর জলঢাকায় সরকারি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে অনিয়ম ধরা পড়েছে। এ ঘটনায় আজ মঙ্গলবার ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে চালের ডিলারকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে জলঢাকা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জায়িদ ইমরুল মোজাক্কিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ভোক্তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। তদন্তে অনিয়ম প্রমাণিত হওয়ায় জরিমানা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে অন্য ডিলাররা যাতে এমন অনিয়মে জড়াতে না পারেন, এ ঘটনা তাঁদের জন্য সতর্কবার্তা।
জানা যায়, আজ সকাল থেকে উপজেলার মীরগঞ্জ ইউনিয়নের পাঠানপাড়া বাজার পয়েন্টে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল বিক্রি চলছিল। এ সময় স্থানীয় উপকারভোগীরা অভিযোগ করেন, নির্ধারিত মূল্যে চাল কিনলেও প্রতিটি কার্ডে এক থেকে দেড় কেজি পর্যন্ত চাল কম দেওয়া হয়। বিষয়টি দ্রুত উপজেলা প্রশাসনের নজরে এলে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।
অভিযানে গিয়ে ইউএনও জায়িদ ইমরুল মোজাক্কিন ভোক্তাদের কার্ড অনুযায়ী চাল ওজন করে দেখেন। তাতে অনিয়মের সত্যতা মেলে। পরে অভিযুক্ত ডিলার ফরহাদ হোসেনকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৪০ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
তবে ফরহাদ হোসেনের দাবি, ‘গুদাম থেকেই চাল ওজনে কম দেওয়া হয়েছে। আমরা কেবল কর্তৃপক্ষ থেকে যতটুকু পাচ্ছি, সেটুকুই বিতরণ করছি।’ অন্যদিকে অভিযোগ অস্বীকার করে খাদ্য কর্মকর্তা জিতেন্দ্র নাথ রায় বলেন, ‘আমাদের পক্ষ থেকে চাল কম সরবরাহের কোনো সুযোগ নেই। নির্ধারিত পরিমাণ চাল যথাযথভাবে দেওয়া হয়েছে।’
