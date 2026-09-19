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নীলফামারী

নীলফামারীতে আন্তর্জাতিক সর্পদংশন সচেতনতা দিবস উদ্‌যাপন

নীলফামারী প্রতিনিধি
আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯: ২১
নীলফামারীতে আন্তর্জাতিক সর্পদংশন সচেতনতা দিবস উদ্‌যাপন
সর্পদংশন সচেতনতা দিবস উপলক্ষে শোভাযাত্রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নীলফামারীতে আন্তর্জাতিক সর্পদংশন সচেতনতা দিবস উদ্যাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে আজ শনিবার বেলা ১১টার দিকে নীলফামারী জেনারেল হাসপাতাল চত্বর থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়।

শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা ইপিআই সভাকক্ষে আলোচনা সভায় মিলিত হয়। নীলফামারী জেনারেল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এ কর্মসূচির আয়োজন করে।

আলোচনা সভায় নীলফামারী জেনারেল হাসপাতাল তত্ত্বাবধায়ক মো. আব্দুল্লাহেল মাফির সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন নীলফামারী মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডা. মো. শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ডা. মো. আব্দুল মতিন প্রমুখ। এ ছাড়া কর্মসূচিতে হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশ নেন।

বক্তারা বলেন, আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে সাপের সাপে কাটার ঘটনা বেশি ঘটে। সাপের ছোবলের পর যথাসময়ে সঠিক চিকিৎসা গ্রহণ না করলে রোগীর মৃত্যু কিংবা গুরুতর শারীরিক জটিলতা দেখা দিতে পারে। তাই সাপে কাটার পর আতঙ্কিত না হয়ে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে নেওয়ার আহ্বান জানান তাঁরা।

সর্পদংশন প্রতিরোধে বাড়িঘর ও আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, রাতে চলাচলের সময় আলো ব্যবহার করা, জুতা ব্যবহারের আগে এর ভেতরটা পরীক্ষা করে দেখার পাশাপাশি সাপের আবাসস্থল সম্পর্কে সচেতন থাকার কথা বলেন বক্তারা।

বিষয়:

নীলফামারীআলোচনারংপুর বিভাগদিবস
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