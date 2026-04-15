নেত্রকোনায় ৩ মাদক কারবারিকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে কারাদণ্ড

নেত্রকোনায় তিন মাদক কারবারিকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
আজ বুধবার (১৫ এপ্রিল) মদন ও খালিয়াজুরী থেকে ওই তিন মাদক কারবারিকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাঁদের বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন মদন উপজেলার দশআশি গ্রামের পলাশ মিয়া (৩৭), কেন্দুয়া উপজেলার শাগলী গ্রামের টিটু মিয়া (৩৫) ও খালিয়াজুরী উপজেলার রানীচাপুর গ্রামের মো. মাসুদ মিয়া (৪৫)।
সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুরে মদন উপজেলার দশআশি গ্রামে অভিযান চালিয়ে পলাশ ও টিটুকে মাদক সেবনরত অবস্থায় আটক করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ২০০ গ্রাম গাঁজা ও সেবনের সরঞ্জাম জব্দ করা হয়।
পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বেদবতী মিস্ত্রি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা প্রত্যেককে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন। পাশাপাশি তাঁদের ৮০০ টাকা করে জরিমানা করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বেদবতী মিস্ত্রি বলেন, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে দুই মাদক কারবারিকে ৬ মাসের কারাদণ্ড ও ৮০০ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। মাদক নির্মূলে অভিযান অব্যাহত থাকবে।
এদিকে খালিয়াজুরী উপজেলার রানীচাপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে মাসুদ মিয়াকে মাদক সেবনের সরঞ্জামসহ আটক করে পুলিশ। ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করলে দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মাদক বিক্রি ও সেবন করার কথা স্বীকার করেন মাসুদ। পরে তাঁকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা জরিমানা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নাদির হোসেন শামীম।
খালিয়াজুরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নাসিরউদ্দিন এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, দণ্ডপ্রাপ্ত মাসুদকে আগামীকাল সকালে কারাগারে পাঠানো হবে।
রাজধানীর বনানী এলাকার একটি বহুতল ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ১১ তলা ভবনটির ওপরতলায় এই আগুনের সূত্রপাত হয়। ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিটের প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় রাত ৮টা ১৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। অগ্নিকাণ্ডের এই ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।৯ মিনিট আগে
ঝিনাইদহে বোনকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় মো. মিরাজ উদ্দিন (২৭) নামের এক যুবককে পিটিয়ে আহত করেছে বখাটেরা। গতকাল মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) এ ঘটনা ঘটে। উত্ত্যক্তের শিকার তরুণী একজনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা আরও ১০ থেকে ১২ জনের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ সদর থানায় অভিযোগ করেছেন।২৫ মিনিট আগে
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) সমাজকল্যাণ বিভাগের সভাপতি সহকারী অধ্যাপক আসমা সাদিয়া রুনা হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন বিভাগটির শিক্ষার্থীরা। আজ বুধবার (১৫ এপ্রিল) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের থিওলজি অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ ভবনের সামনে থেকে বিক্ষোভ ম৪৩ মিনিট আগে
সিলেটের বিশ্বনাথে বন্ধুর কুড়ালের আঘাতে অপর বন্ধু মাজারের খাদেম শাহ আলম (২৮) খুন হয়েছেন। নিহত শাহ আলম উপজেলার খাজাঞ্চী ইউনিয়নের প্রতাপপুর গ্রামের ছিফত আলীর ছেলে। তিনি ছিলেন প্রতাপপুর হানিফ শাহ মাজারের খাদেম।১ ঘণ্টা আগে