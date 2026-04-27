মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে নিহত একজন

নেত্রকোণা

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনার খালিয়াজুরীতে ধনু নদে বড়শি দিয়ে মাছ ধরার সময় বজ্রপাতে আব্দুল মোতালিব (৫৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকাল ৯টার দিকে উপজেলার জগন্নাথপুর এলাকায় ফেরিঘাটের পাশে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল মোতালিব ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার বাগবেড় গ্রামের বাসিন্দা। তিনি একজন মৎস্যশিকারি।

নিহত মোতালিবের সঙ্গী মুজিবুর রহমান বলেন, আব্দুল মোতালিবসহ তাঁরা তিনজন ধনু নদে মাছ শিকারের জন্য ভোরবেলা ঈশ্বরগঞ্জ থেকে আসেন। এলাকা থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশা দিয়ে রওনা হয়ে মদন উপজেলার উচিতপুরে ফজরের নামাজ পড়েন। তারপর সেখান থেকে রওনা হয়ে সকালে খালিয়াজুরীর জগন্নাথপুর ফেরিঘাট এলাকায় ধনু নদে পৌঁছান। বড়শি ফেলে মাছ ধরার সময় ৯টার দিকে হঠাৎ অনেক বজ্রপাত শুরু হয়।

একপর্যায়ে বিকট বজ্রপাতের পর আব্দুল মোতালিবকে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখা যায়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। আব্দুল মোতালিবের বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে। পরিবারের লোকজন ও আত্মীয়স্বজন খালিয়াজুরীর উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।

এ বিষয়ে খালিয়াজুরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নাসির উদ্দিন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লাশ উদ্ধারের পর পরিস্থিতি বুঝে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

