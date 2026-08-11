Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

দোকানের ক্যাশবাক্সে ইয়াবা, দোকানমালিক আটক

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
দোকানের ক্যাশবাক্সে ইয়াবা, দোকানমালিক আটক

নেত্রকোনার বারহাট্টায় ১০ পিস ইয়াবাসহ মজনু মিয়া (৩৬) নামে এক দোকানমালিককে আটক করেছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার সকালে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে গতকাল সোমবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার আমঘাইল বাজারে নিজ দোকান থেকে তাঁকে ইয়াবাসহ আটক করা হয়।

বারহাট্টা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) চম্পক দাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আটক মজনু উপজেলার সদর ইউনিয়নের আমঘাইল গ্রামের আব্দুল হাইয়ের ছেলে। বাড়ির পাশে আমঘাইল বাজারে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর রয়েছে তাঁর।

পুলিশ জানায়, উপজেলার আমঘাইল বাজারে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর রয়েছে মজনুর। তিনি নিজেই দোকানে বসে জিনিসপত্র কেনাবেচা করেন। গোপন সংবাদে সোমবার রাতে মজনুর দোকানে অভিযান চালায় পুলিশ। তল্লাশির একপর্যায়ে দোকানের ক্যাশবাক্সে ১০ পিস ইয়াবা পাওয়া যায়। পরে তাঁকে আটক করা হয়। এ ঘটনায় মজনু মিয়ার বিরুদ্ধে মাদক মামলা হয়েছে।

ওসি চম্পক দাম বলেন, এ ঘটনায় মজনুর বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা দিয়ে আজ সকালে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

ইয়াবাপুলিশবারহাট্টাদোকানময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরনেত্রকোনা
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