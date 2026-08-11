দোকানের ক্যাশবাক্সে ইয়াবা, দোকানমালিক আটক

নেত্রকোনার বারহাট্টায় ১০ পিস ইয়াবাসহ মজনু মিয়া (৩৬) নামে এক দোকানমালিককে আটক করেছে পুলিশ।
আজ মঙ্গলবার সকালে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে গতকাল সোমবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার আমঘাইল বাজারে নিজ দোকান থেকে তাঁকে ইয়াবাসহ আটক করা হয়।
বারহাট্টা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) চম্পক দাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আটক মজনু উপজেলার সদর ইউনিয়নের আমঘাইল গ্রামের আব্দুল হাইয়ের ছেলে। বাড়ির পাশে আমঘাইল বাজারে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর রয়েছে তাঁর।
পুলিশ জানায়, উপজেলার আমঘাইল বাজারে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর রয়েছে মজনুর। তিনি নিজেই দোকানে বসে জিনিসপত্র কেনাবেচা করেন। গোপন সংবাদে সোমবার রাতে মজনুর দোকানে অভিযান চালায় পুলিশ। তল্লাশির একপর্যায়ে দোকানের ক্যাশবাক্সে ১০ পিস ইয়াবা পাওয়া যায়। পরে তাঁকে আটক করা হয়। এ ঘটনায় মজনু মিয়ার বিরুদ্ধে মাদক মামলা হয়েছে।
ওসি চম্পক দাম বলেন, এ ঘটনায় মজনুর বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা দিয়ে আজ সকালে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
নরসিংদীর শিবপুরে মোবাইল কোর্টের অভিযানে দুই শতাধিক অবৈধ আবাসিক গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এ সময় অবৈধ সংযোগ নেওয়ার অভিযোগে তিন বাড়ির মালিককে মোট ৪ লাখ ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। তিতাস গ্যাস বলছে, প্রায় পাঁচ বছর ধরে এসব সংযোগে সরকারের ক্ষতি হয়েছে ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা।৩ মিনিট আগে
ক্লাবের সদস্যপদ ও টেনিস মাঠ ব্যবহারের অনুমতি না দেওয়ায় খুলনা ক্লাব লিমিটেডের সভাপতি সারফুজ্জামান টপিকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে খুলনা জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সদস্যসচিব (ভারপ্রাপ্ত) এস এম মনিরুল হাসান বাপ্পির বিরুদ্ধে।৩ মিনিট আগে
কুমিল্লায় আগামী ১৮ আগস্ট থেকে আরও কঠোর মাদকবিরোধী অভিযান শুরু হবে বলে জানিয়েছেন গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী জাকারিয়া তাহের। মাদক ব্যবসা ও পাচারে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, তথ্য বক্স স্থাপন এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে আগ্রহীদের পুনর্বাসনের উদ্যোগের কথাও জানান তিনি।৬ মিনিট আগে
রংপুরের মানুষ কোন রাজনৈতিক দলকে ভোট দেবেন, সেটি তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার। উন্নয়নের সঙ্গে ভোট বা রাজনৈতিক আনুগত্যকে শর্তযুক্ত করা যাবে না—এমন মন্তব্য করেছেন রংপুর, নীলফামারী ও গাইবান্ধার জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্যরা। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বক্তব্যের৮ মিনিট আগে