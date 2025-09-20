নেত্রকোনায় জামায়াতে যোগ দিলেন বিএনপির অর্ধশত নেতা-কর্মী

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনায় বিএনপির অর্ধশত নেতা-কর্মী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দলে যোগ দিয়েছেন। আজ শনিবার বিকেলে জেলা সদরের আমতলা ইউনিয়নের বিশ্বনাথপুর বাজারে এক সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁরা দলটিতে যোগ দেন।
জেলা ছাত্রদলের সাবেক সদস্য ও সাবেক পৌর বিএনপির সদস্য সাইদুর রহমানের নেতৃত্বে বিএনপির নেতা-কর্মীরা জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দেন। এ সময় তাঁদের ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেন জামায়াতে ইসলামীর ময়মনসিংহ অঞ্চলের টিম সদস্য ও নেত্রকোনা-২ আসনের প্রার্থী মাওলানা এনামুল হক।
জামায়াতে যোগ দেওয়া সাইদুর রহমান আমতলা ইউনিয়নের গাছগড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা।
সাইদুর রহমান বলেন, ‘আমি ছাত্রজীবন থেকে বিএনপির রাজনীতিতে জড়িত ছিলাম। দুঃসময়ে ত্যাগী থাকলেও সুসময়ে দলে মূল্যায়ন পাইনি। বর্তমান নেতারা ত্যাগীদের বঞ্চিত করে স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে হাইব্রিডদের জায়গা করে দিয়েছে। হাইব্রিডদের অপকর্মের জন্য দলের জনপ্রিয়তা ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। দলে মূল্যায়ন না পেয়ে ইনসাফভিত্তিক দল জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছি।’
