পানি ঢুকছে হাওরে, স্বেচ্ছাশ্রমে খালে বাঁধ দিচ্ছেন এলাকাবাসী

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার করাচাপুর এলাকার কেওরাখালী খাল দিয়ে ডিঙ্গাপোতা হাওরে পানি প্রবেশ শুরু করেছে। এতে হাওরের বোরো ফসল ঝুঁকিতে পড়েছে। ফসল রক্ষায় স্থানীয় কৃষকেরা স্বেচ্ছাশ্রমে খালে বাঁধ নির্মাণ করছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে সরেজমিন দেখা যায়, স্থানীয় কৃষকেরা মাটি কেটে কেওরাখালী খালে বাঁধ দিচ্ছেন।
এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, ধলাই-সাতমা নদী থেকে উৎপন্ন হয়ে কেওরাখালী খালটি ডিঙ্গাপোতা হাওরে গিয়ে মিশেছে। বৃষ্টি বা উজান থেকে নামা পাহাড়ি ঢলে নদী পূর্ণ হলে খাল দিয়ে পানি হাওরে প্রবেশ করে। গত দুই বছর পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) মাধ্যমে খালে বাঁধ নির্মাণ করা হয়। তবে এ বছর একজনের অভিযোগের কারণে পাউবো ওই খালে কোনো প্রকল্প নেয়নি।
ফলে সাম্প্রতিক বৃষ্টিতে খাল দিয়ে পানি হাওরে ঢুকতে শুরু করে। এতে কয়েক হাজার হেক্টর জমির বোরো ধান হুমকির মুখে পড়ে। বাধ্য হয়ে কৃষকেরা নিজেরাই মাটি কেটে বাঁধ নির্মাণ শুরু করেন।
গাগলাজুর ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মো. ফারুক আহম্মেদ সিদ্দিকী বলেন, বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের পানি প্রতিবছর এই খাল দিয়ে হাওরে ঢোকে। আগে কৃষকেরা নিজেদের উদ্যোগে বাঁধ দিতেন। পরে বিষয়টি গণমাধ্যমে আসায় গত দুই বছর পিআইসির আওতায় পাউবো বাঁধ নির্মাণ করে। এতে কৃষকেরা স্বস্তিতে ছিলেন। কিন্তু স্থানীয় কিছু ব্যক্তির অভিযোগের কারণে এ বছর প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যায়। তিনি আগামী বছর পুনরায় পিআইসির মাধ্যমে বাঁধ নির্মাণের দাবি জানান।
গাগলাজুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আঙ্গুর মিয়া বলেন, ‘কয়েক বছর ধরে পিআইসির মাধ্যমে খালটিতে বাঁধ দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু একটি অভিযোগের কারণে এবার তা বন্ধ রয়েছে।’ তিনি বলেন, এই খালে বাঁধ না হলে ডিঙ্গাপোতা হাওরের পাশাপাশি পাশের খালিয়াজুরী উপজেলার হাওরগুলোরও ক্ষতি হবে।
নীতিমালা অনুযায়ী, পাউবোর তদারকিতে প্রতিবছর ৩০ অক্টোবরের মধ্যে হাওরের ফসল রক্ষা বাঁধের প্রকল্প চূড়ান্ত হওয়ার কথা। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে পিআইসি গঠন, ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শুরু এবং ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শেষ করার বিধান রয়েছে। জেলায় পাউবোর অধীনে প্রায় ৩৬৫ কিলোমিটার অস্থায়ী বাঁধ রয়েছে। চলতি বছর কাবিটা (কাজের বিনিময়ে টাকা) প্রকল্পের আওতায় ১৩৭ দশমিক ৫৭৯ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ ও সংস্কারে ২০২টি পিআইসি গঠন করা হয়েছে। এ জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৩০ কোটি ৫২ লাখ টাকা। এর মধ্যে খালিয়াজুরীতে ১৪৩টি, মোহনগঞ্জে ২৯টি, মদনে ১৯টি ও কলমাকান্দায় ১০টি পিআইসি রয়েছে। এ বছর হাওরে প্রায় ৪৩ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো ধান চাষ হয়েছে।
মোহনগঞ্জ উপজেলা কাবিটা প্রকল্পের সদস্যসচিব ও পাউবোর উপসহকারী প্রকৌশলী এনায়েত হোসেন বলেন, কেওরাখালী খালে বাঁধ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। তবে প্রকল্পটি নিয়ে অভিযোগ থাকায় এ বছর সেখানে কাজ করা সম্ভব হয়নি।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও উপজেলা কাবিটা প্রকল্পের সভাপতি আমেনা খাতুন বলেন, অভিযোগ তদন্তাধীন থাকায় এবার ওই খালে প্রকল্প নেওয়া যায়নি। অভিযোগ নিষ্পত্তি হলে আগামী বছর সেখানে পুনরায় প্রকল্প নেওয়া হতে পারে।
গাইবান্ধা সদর উপজেলায় অনুরুদ্ধ চন্দ্র (৭) এবং অপূর্ব চন্দ্র (৪) নামে দুই শিশু খালের পানিতে ডুবে মারা গেছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) দুপুরে উপজেলার বাদিয়াখালী ইউনিয়নের চুনিয়াকান্দি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। অনুরুদ্ধ চন্দ্র ওই গ্রামের নসচন্দ্রের ছেলে এবং অপূর্ব চন্দ্র একই গ্রামের রবিন চন্দ্রের ছেলে।৮ মিনিট আগে
ঈদের ছুটিতে বাড়ি ফেরার পথে পিরোজপুর সদর উপজেলায় একটি পরিবার ডাকাতের কবলে পড়ে সঙ্গে থাকা টাকা, মালামাল খুইয়েছে। এ সময় ডাকাতদের মুখোশ সরিয়ে চেনার চেষ্টা করা হলে একজনকে কুপিয়ে জখম করা হয়। উপজেলার শিকদার মল্লিক ইউনিয়নের টেক্সটাইল মিল এলাকার জাঙ্গাইল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের সড়কে গাছের গুঁড়ি...২০ মিনিট আগে
সায়েদুল ইসলাম সায়েদ বলেন, ‘তোফাজ্জল নিজেই চাঁদাবাজ। এলাকায় কেউ জমি কিনলে এবং বিক্রি করলে তোফাজ্জলকে চাঁদা দিতে হয়।’ তিনি বলেন, ‘নর্দান হ্যাচারির জমি বিক্রিতে তোফাজ্জলের কোনো ভূমিকা নেই। আমি নিজ উদ্যোগে জমি কেনাবেচা করেছি। তোফাজ্জল সেখান থেকে আমার কাছে চাঁদা দাবি করে।৩১ মিনিট আগে
গাইবান্ধার পলাশবাড়ীর ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির ছিন্নভিন্ন লাশ উদ্ধার করছে পুলিশ। গতকাল বুধবার (১৮ মার্চ) দিবাগত রাতে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের ব্র্যাক মোড় এলাকা থেকে ওই খণ্ড খণ্ড লাশ উদ্ধার করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে গোবিন্দগঞ্জ হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই)...৪৩ মিনিট আগে