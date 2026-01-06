Ajker Patrika

জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৩০

কেন্দুয়া (নেত্রকোনা )প্রতিনিধি
নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে এক গ্রামের দুই পক্ষের বাসিন্দাদের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে অন্তত ১৪ জনকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আজ মঙ্গলবার উপজেলার চিরাং ইউনিয়নের বাট্টা গ্রামের কাচারি মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

এলাকাবাসী, পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্র জানায়, ওই গ্রামের একটি সরকারি হালটের জায়গা নিয়ে গ্রামটির বাসিন্দাদের দুই পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। এ নিয়ে একাধিক গ্রাম্য সালিস হলেও ওই বিরোধ মেটেনি। এই অবস্থায় আজ বেলা ১১টার দিকে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দুই পক্ষের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এতে ইটপাটকেল ও দেশীয় অস্ত্রের আঘাতে উভয় পক্ষের অন্তত ৩০ জন আহত হন। পরে থানা-পুলিশ এলাকাবাসীর সহায়তায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

কেন্দুয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রেজাউল করিম জানান, সংঘর্ষের খবর পেয়েই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় এখনো কেউ লিখিত অভিযোগ করেনি। তবে পরিস্থিতি এখন শান্ত।

