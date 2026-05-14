কোরবানির ঈদ সামনে রেখে ব্যস্ততা বেড়েছে দুর্গাপুরের খামারগুলোতে

কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার ছোট-বড় গরুর খামারগুলোতে এখন চলছে ব্যস্ত সময়। সারা বছর যত্নে লালন-পালন করা পশু বিক্রি করে বড় লাভের আশায় দিনরাত পরিশ্রম করছেন খামারিরা। ঈদ উপলক্ষে খামারগুলোতে চলছে বাড়তি পরিচর্যা, পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ এবং শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি।
উপজেলার গাঁওকান্দিয়া ইউনিয়নের নাওধারা গ্রামের খামারি হযরত আলী গড়ে তুলেছেন ‘মুবারাকাহ অ্যাগ্রো’ নামে একটি খামার। ২০২২ সালে ছোট পরিসরে যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে খামারটি সফলতার মুখ দেখতে শুরু করেছে। এবার কোরবানির ঈদ উপলক্ষে তিনি প্রস্তুত করেছেন ২৬টি গরু। এরই মধ্যে ঢাকার বিভিন্ন পশুর হাটে ৯টি গরু বিক্রি করেছেন। বর্তমানে খামারে রয়েছে আরও ১৭টি গরু।
খামারটিতে প্রতিটি গরুকে বাজার উপযোগী করে তুলতে বিশেষ খাবার দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়েও রাখা হচ্ছে বাড়তি নজর। ঈদের বাজারে ভালো দাম পাওয়ার আশায় চলছে এই বাড়তি যত্ন।
খামারি হযরত আলী জানান, তাঁর খামারে অস্ট্রেলিয়ান, পঙ্করাজ, ব্রাহামা, শাহীওয়াল ও নেপালি জাতের গরু রয়েছে। গরুর জাত ও আকারভেদে প্রতিটির দাম তিন লাখ থেকে সাড়ে চার লাখ টাকা পর্যন্ত আশা করছেন তিনি। সব মিলিয়ে প্রায় ৬০ লাখ টাকার গরু বিক্রির প্রত্যাশা রয়েছে তাঁর। আশানুরূপ দাম পেলে ভবিষ্যতে খামার আরও বড় করার পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি।
সদর ইউনিয়নের চকলেঙ্গুরা এলাকার আজিজুল হকের খামারে রয়েছে ১৩টি গরু। কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে শেষ মুহূর্তের পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন খামারের দুই সহযোগী।
খামারের কর্মী রাশেদ মিয়া বলেন, ‘সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গরুগুলোর পেছনেই সময় দিচ্ছি। খাবার খাওয়ানো, গোসল করানোসহ সব ধরনের যত্ন নেওয়া হচ্ছে। আশা করছি, এবার গরুগুলোর ভালো দাম পাব।’
ঈদ যত ঘনিয়ে আসছে, খামারের ব্যস্ততাও তত বাড়ছে। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে খামারিদের পাশাপাশি সময় দিচ্ছেন পরিবারের সদস্য ও স্বজনেরাও। তাঁদের প্রত্যাশা, এবার কোরবানির বাজারে গরুর ন্যায্যমূল্য পাবেন খামারিরা।
স্থানীয়রা বলছেন, এসব খামারে দেশীয় পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে গরু লালন-পালন করা হচ্ছে। তাই খামারিদের পরিশ্রমের সঠিক মূল্য নিশ্চিত করতে সরকারের সুদৃষ্টি কামনা করেছেন তাঁরা।
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে দুর্গাপুর উপজেলায় সাত শতাধিক খামারির প্রায় সাড়ে সাত হাজার গরু। এ ছাড়াও প্রায় চার হাজার ছাগল প্রস্তুত করা হয়েছে। স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে এসব পশুর একটি বড় অংশ দেশের বিভিন্ন এলাকাতেও সরবরাহ করা হবে।
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. অমিত দত্ত বলেন, খামারিদের আগেই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল, যেন কোনো ক্ষতিকর ওষুধ ব্যবহার না করে প্রাকৃতিক উপায়ে গরু মোটাতাজাকরণ করা হয়। স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ উপায়ে পশু প্রস্তুত করা হয়েছে। বাজারে যেন ভোক্তারা নিরাপদ পশু পান, সে বিষয়েও নজরদারি রাখা হবে।
তিনজনই অন্য মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে ছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখাতে হাজির করার জন্য গত ৭ মে নির্দেশ দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১। হেফাজতের ঘটনায় হত্যাকাণ্ডের শিকার ৫৮ জনের পরিচয় নিশ্চিত করেছে তদন্ত সংস্থা।১১ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে ডাকাতদের হামলায় নজরুল ইসলাম (৪৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। উপজেলার মুক্তিশপুর এলাকায় বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত নজরুল ইসলাম উপজেলার মোগরাপাড়া ইউনিয়নের মুক্তিশপুর গ্রামের গাজী মিয়ার ছেলে।৩০ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম মহানগরীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি)। আজ বৃহস্পতিবার (১৪ মে) সকাল ৮টা থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নগরীর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে বিশেষ নজরদারি...৪১ মিনিট আগে
মৌলভীবাজার জেলা শহরের মুসলিম কোয়ার্টার এলাকার একটি বাসা থেকে শুক্লা সেন (২৪) নামে এক তরুণীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি মৌলভীবাজার আধুনিক চক্ষু হাসপাতালে চাকরি করতেন। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় স্থানীয় বাসিন্দারা ওই তরুণীকে তাঁর নিজ কক্ষে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়।১ ঘণ্টা আগে