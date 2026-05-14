সোনারগাঁয়ে ডাকাতদের হামলায় একজন নিহত

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
সোনারগাঁ উপজেলার মোগরাপাড়া ইউনিয়নের মুক্তিশপুর গ্রামের গাজী মিয়ার বাড়ি। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে ডাকাতদের হামলায় নজরুল ইসলাম (৪৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। উপজেলার মুক্তিশপুর এলাকায় বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত নজরুল ইসলাম উপজেলার মোগরাপাড়া ইউনিয়নের মুক্তিশপুর গ্রামের গাজী মিয়ার ছেলে।

নিহতের স্ত্রী শাহানাজ বেগম জানান, রাত সাড়ে ১২টার দিকে চার-পাঁচজনের মুখোশধারী ডাকাত দল তাঁর স্বামীর নাম ধরে ডাকেন। দরজা খোলার পর তারা ঘরে প্রবেশ করে তাঁর স্বামীর হাত-পা বেঁধে মারধর করে। তাঁকেও হাত, পা ও গলায় বেঁধে মারধর করে ঘরের চাবি নিয়ে নেয় ডাকাত দল। এ সময় তাদের চিনে ফেলায় তাঁর স্বামী নজরুল ইসলামকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়। যাওয়ার সময় ঘরে থাকা নগদ ৬০ হাজার টাকা ও প্রায় ৫ ভরি স্বর্ণালংকারসহ ১২ লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায় বলে শাহনাজের দাবি।

সোনারগাঁ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম সারোয়ার বলেন, এ বিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে ডাকাতির কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য উজ্জ্বল নামে একজনকে আটক করা হয়েছে।

