নাটোরে ইসলামী ব্যাংকের ৪ কোটি টাকার লেনদেনে স্থগিতাদেশ

নাটোর সোনালী ব্যাংকের প্রধান শাখার অনুকূলে ইসলামী ব্যাংক ঢাকার একটি শাখার চার কোটি টাকার নিষ্পত্তি আদেশ স্থগিত ঘোষণা করেছে সোনালী ব্যাংক। এই মোটা অঙ্কের টাকা লেনদেন করে ভোট কেনার চেষ্টার অভিযোগ করেছিলেন নাটোর-২ (সদর-নলডাঙ্গা) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এম রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু। এ ঘটনায় উল্লিখিত টাকাছাড়-সংক্রান্ত লেনদেন বন্ধের দাবি জানিয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে লিখিত আবেদন করেছিলেন ধানের শীষের এই প্রার্থী।
আজ মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) নাটোর শহরের আলাইপুরে নিজ নির্বাচনী কার্যালয়ে সাংবাদিকদের কাছে দুলু এই অভিযোগ করেন। তবে রাতেই এ বিষয়ে নিষ্পত্তি আদেশ স্থগিত করে ব্যাংকের প্রধান কর্তৃপক্ষ।
বিএনপি প্রার্থী দুলুর অভিযোগ, সম্প্রতি নাটোর সোনালী ব্যাংকের প্রধান শাখায় ঢাকাস্থ ইসলামী ব্যাংকের একটি শাখার একটি অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় চার কোটি টাকা পাঠানো হয়েছে। অতীতে সোনালী ব্যাংকের ওই শাখায় এ ধরনের লেনদেনের নজির নেই। নির্বাচনের ঠিক আগমুহূর্তে এই টাকা ভোট কেনাবেচায় ব্যবহৃত হতে পারে।
দুলু বলেন, ঘটনাটি স্বাভাবিক নয়। কেননা, ভোট আসন্ন। এ টাকা ভোট কেনার মতো গুরুতর অপরাধে ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।
অভিযোগ অস্বীকার করে নাটোর ইসলামী ব্যাংকের এভিপি মো. রেজাউল করিম বলেন, ‘ভোটের সময় ব্যাংক বন্ধ থাকবে, তাই এটিএম বুথে পর্যাপ্ত টাকা নিশ্চিত করতে এই ফান্ড আনা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকসংখ্যা, দৈনন্দিন গড় লেনদেনসহ আনুষঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করে চার কোটি টাকা লেনদেন আমাদের জন্য বড় কোনো বিষয় নয়। একে সন্দেহজনক ভাবার কোনো কারণ নেই।’
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ড্রোন দিয়ে পাখির চোখে নিরাপত্তা দেবে র্যাব। সেই সঙ্গে নিরাপত্তার স্বার্থে প্রস্তুত রাখা হবে হেলিকপ্টারও। রাজধানীর উত্তরার উত্তরা হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনকালে আজ মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) এসব কথা বলেন র্যাব-১ সিপিসি-২-এর কোম্পানি...২৪ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে উত্তরার ভোটকেন্দ্রগুলোতে ঝুঁকির মাত্রা অনুযায়ী বিশেষ নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। প্রতিটি কেন্দ্র সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় এনে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ভোটারদের নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে ভোটদান নিশ্চিত করা হবে।২৭ মিনিট আগে
শিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানিসহ শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতনের অভিযোগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) এক শিক্ষককে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের ৫৪৬তম সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আজ মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে প্রকাশিত...৩৪ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারের দেওয়া ফিশিং বোট, নগদ টাকাসহ অন্যান্য সরাঞ্জাম সমিতির নামে প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাতের ঘটনায় দুদকের পৃথক চার মামলায় চারজনকে পাঁচ বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।১ ঘণ্টা আগে