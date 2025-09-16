৭ দফা দাবিতে নবেসুমি শ্রমিকদের গেট মিটিং

লালপুর (নাটোর) প্রতিনিধি
সাত দফা দাবিতে গেট মিটিং (ফটক সভা) করেছেন নাটোরের লালপুরের নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস লিমিটেডের (নবেসুমি) শ্রমিক-কর্মচারীরা। আজ মঙ্গলবার মিলের প্রশাসনিক ভবনের সামনে এ সভা করেন তাঁরা।
তাঁদের উত্থাপিত দাবিসমূহ হলো—পে-কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মতো ওয়েজ কমিশনের শ্রমিকদের ৫ শতাংশ প্রণোদনার বকেয়া ও ১৫ শতাংশ বিশেষ সুবিধার টাকা প্রদান, দক্ষ জনবল তৈরির স্বার্থে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে মৌসুমি শ্রমিকদের স্থায়ী পদে অভ্যন্তরীণভাবে সমন্বয় বা পদায়ন, মৌসুমি ও স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে কর্মরত দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিকদের অর্থ মন্ত্রণালয়ের জারি করা নীতিমালা অনুযায়ী হাজিরা দেওয়া ইত্যাদি।
সভায় শ্রমিক-কর্মচারীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে নানা সমস্যায় ভুগছেন তাঁরা। বকেয়া প্রণোদনার টাকা না পাওয়া ও মৌসুমি শ্রমিকদের স্থায়ী পদে সমন্বয় না হওয়ায় কর্মপরিবেশ দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে। তাঁরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘সাত দফা দাবি দ্রুত বাস্তবায়ন না হলে কঠোর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব।’ একই সঙ্গে চিনিশিল্পকে দুর্নীতিমুক্ত করারও দাবি জানান তাঁরা।
গেট মিটিংয়ে নবেসুমি সিবিএ ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনিরুল ইসলাম অমলের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন পিন্টু, সাংগঠনিক সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মমিন প্রমুখ।
