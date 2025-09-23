Ajker Patrika
> সারা দেশ
> নাটোর

নাটোরে মহাসড়ক অবরোধ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের

নাটোর প্রতিনিধি 
শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ। ছবি: আজকের পত্রিকা
শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নাটোরে মহাসড়ক অবরোধ করেছেন টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা। এক ছাত্রকে অপহরণচেষ্টা ও মারধরের প্রতিবাদে আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত জেলার নাটোর-রাজশাহী মহাসড়কের রামাইগাছি এলাকায় প্রতিষ্ঠানটির বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেন।

এতে প্রায় দুই ঘণ্টা নাটোর থেকে রাজশাহী, ঢাকা ও দক্ষিণাঞ্চলগামী যান চলাচল বন্ধ ছিল। তিনটি মহাসড়কের দুই পাশের প্রায় তিন কিলোমিটারজুড়ে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। রাতে ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তারে প্রশাসনের আশ্বাসের পর অবরোধ তুলে ক্যাম্পাসে ফিরে যান শিক্ষার্থীরা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নাটোর শহরতলীর হরিশপুর বাইপাসসংলগ্ন রামাইগাছি ও নবীনগর এলাকার মাঝখানে অবস্থিত নাটোর টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট। এ প্রতিষ্ঠানে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলার শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করেন। কিন্তু পার্শ্ববর্তী রামাইগাছি, আলীনগর, নবীনগরসহ আশপাশের কয়েকটি এলাকার কিছু যুবক প্রতিষ্ঠানটির মেয়েদের উত্ত্যক্ত ও ছাত্রদের র‍্যাগিংয়ের চেষ্টা করেন।

শিক্ষার্থীরা যেকোনো প্রয়োজনে ক্যাম্পাসের বাইরে গেলেই স্থানীয় বখাটে যুবকদের তৎপরতা বেড়ে যেত। দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের ছোটখাটো ঘটনা ঘটে আসছিল। এসব নিয়ে একাধিকবার বিচার-সালিস বসে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ও এলাকাবাসীর মধ্যে।

অবরোধকারী শিক্ষার্থীরা জানান, আজ দুপুরে পিয়াস নামের সপ্তম ব্যাচের এক ছাত্র খাবার খেতে ক্যাম্পাসের পাশে একটি হোটেলে যান। সেখান থেকে স্থানীয় কিছু যুবক তাঁকে তুলে ক্যাম্পাসের অদূরে নির্জন স্থানে নিয়ে মারধর করেন। এ সময় পিয়াসকে ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা ইয়াবা কেনার জন্য তাঁদের নিকট পাঠিয়েছে বলে গলায় ছুরি ধরে জোরপূর্বক মোবাইলে ভিডিও করতে চান। এতে রাজি না হলে তাঁকে মারধর করা হয়। বিকেলে পিয়াসকে খুঁজতে নাইম নামের অপর এক শিক্ষার্থী ওই স্থানে গেলে তাঁকেও মারধর করেন যুবকেরা। সন্ধ্যার দিকে তাঁদের ছাড়ার পর ক্যাম্পাসে এসে ঘটনাটি জানালে রাতে মহাসড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা।

নাটোর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুর রহমান বলেন, ‘পুলিশ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। আমরা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নাম সংগ্রহ করেছি। দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাদের আইনের আওতায় আনা হবে। ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের পুলিশ নিরাপত্তা দেবে।’

নাটোর টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ মোজাম্মেল হক বলেন, পুলিশের আশ্বাসে শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করেছেন। স্থানীয় এলাকাবাসী দ্বারা আগেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। আজকের ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত আইনের আওতায় না আনলে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তাজনিত যেকোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে।

বিষয়:

শিক্ষার্থীনাটোরঅবরোধরাজশাহী বিভাগজেলার খবরমহাসড়ক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তৌকীর-বিপাশা বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন যে কারণে

ফিলিস্তিনকে আজই রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেবে আরও ৬ দেশ, বিরোধিতা ইসরায়েল–যুক্তরাষ্ট্রের

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনকে মারতে উদ্যত হওয়া সেই চিকিৎসক বরখাস্ত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গাইবান্ধায় কারাবন্দী সাবেক চেয়ারম্যানের মৃত্যু

গাইবান্ধায় কারাবন্দী সাবেক চেয়ারম্যানের মৃত্যু

ভারতীয় দর্শকদের বিমান ধসের ইঙ্গিত দিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের নতুন বিতর্ক

ভারতীয় দর্শকদের বিমান ধসের ইঙ্গিত দিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের নতুন বিতর্ক

তৌকীর-বিপাশা বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন যে কারণে

তৌকীর-বিপাশা বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন যে কারণে

রাষ্ট্রদূত হলেন দুই সেনা কর্মকর্তা

রাষ্ট্রদূত হলেন দুই সেনা কর্মকর্তা

ভারতের আসল শত্রু কে, জানিয়ে দিলেন মোদি

ভারতের আসল শত্রু কে, জানিয়ে দিলেন মোদি

সম্পর্কিত

স্কুলে নাচ-গানের শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে বিরোধ পরিহারের আহ্বান ৫১ নাগরিকের

স্কুলে নাচ-গানের শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে বিরোধ পরিহারের আহ্বান ৫১ নাগরিকের

নাটোরে মহাসড়ক অবরোধ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের

নাটোরে মহাসড়ক অবরোধ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের

আশিক হত্যা মামলায় সব আসামি খালাস

আশিক হত্যা মামলায় সব আসামি খালাস

রমেক হাসপাতালে নারীর মৃত্যু, ৮ ঘণ্টা ধরে চিকিৎসক না পাওয়ার অভিযোগ স্বজনদের

রমেক হাসপাতালে নারীর মৃত্যু, ৮ ঘণ্টা ধরে চিকিৎসক না পাওয়ার অভিযোগ স্বজনদের