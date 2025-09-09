ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে

বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি
নাটোরের বড়াইগ্রামে এক শিক্ষার্থীকে কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে সুমির কুমার মণ্ডল নামের এক সহকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে। গত বৃহস্পতিবার উপজেলার দাড়িকুশি উচ্চবিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। প্রতিবাদে মঙ্গলবার শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা মানববন্ধন করেছেন।
সুমির কুমার মণ্ডল ওই বিদ্যালয়ের হিন্দু শিক্ষা বিষয়ের সহকারী শিক্ষক। ওই শিক্ষককে সাত কর্মদিবসের মধ্যে জবাব দেওয়ার জন্য কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দিয়েছে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি।
মানববন্ধন থেকে জানা যায়, ওই বিদ্যালয়ের ভিন্ন ধর্মের দুই শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গত বৃহস্পতিবার তাদের ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ফেলে দুই সহপাঠী। বিষয়টি তারা শিক্ষক সুমির কুমারকে জানায়। পরে সুমির কুমার ওই নারী শিক্ষার্থীকে ডেকে নিয়ে কুপ্রস্তাব দেন। প্রস্তাবে রাজি না হলে মা-বাবাকে জানানোর হুমকি দেন।
ওই শিক্ষার্থী বলে, ‘সহপাঠী একটি ছেলের সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক আছে। এটা তিনি মেনে নিতে না পেরে আমাকে ক্লাস করার নাম করে বিদ্যালয়ের চতুর্থ তলায় ডেকে নিয়ে অনৈতিক কুপ্রস্তাব দেন। আমি এই ঘটনার জন্য বিচার চাই।’
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইফুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি নিয়ে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি সভাপতির উপস্থিতিতে সহকারী প্রধান শিক্ষক মুজিবর রহমানকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি তিন কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দেয়। সেই অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে সুমির কুমার মণ্ডলকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আগামী সাত কর্মদিবসের মধ্যে লিখিত জবাব দিতে বলা হয়েছে।
শিক্ষক সুমির কুমার বলেন, ‘ওই মেয়েটি হিন্দু হয়ে মুসলিম ছেলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক জড়িয়ে অনৈতিক কর্মকাণ্ড করছে। আমি নিষেধ করায় আমার ওপর মিথ্যা অভিযোগ দিচ্ছে।’
বড়াইগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম সারোয়ার হোসেন বলেন, ‘বিষয়টি আমি শুনেছি। লিখিত অভিযোগ না পাওয়ায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’
নাটোরের বড়াইগ্রামে এক শিক্ষার্থীকে কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে সুমির কুমার মণ্ডল নামের এক সহকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে। গত বৃহস্পতিবার উপজেলার দাড়িকুশি উচ্চবিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। প্রতিবাদে মঙ্গলবার শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা মানববন্ধন করেছেন।
সুমির কুমার মণ্ডল ওই বিদ্যালয়ের হিন্দু শিক্ষা বিষয়ের সহকারী শিক্ষক। ওই শিক্ষককে সাত কর্মদিবসের মধ্যে জবাব দেওয়ার জন্য কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দিয়েছে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি।
মানববন্ধন থেকে জানা যায়, ওই বিদ্যালয়ের ভিন্ন ধর্মের দুই শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গত বৃহস্পতিবার তাদের ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ফেলে দুই সহপাঠী। বিষয়টি তারা শিক্ষক সুমির কুমারকে জানায়। পরে সুমির কুমার ওই নারী শিক্ষার্থীকে ডেকে নিয়ে কুপ্রস্তাব দেন। প্রস্তাবে রাজি না হলে মা-বাবাকে জানানোর হুমকি দেন।
ওই শিক্ষার্থী বলে, ‘সহপাঠী একটি ছেলের সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক আছে। এটা তিনি মেনে নিতে না পেরে আমাকে ক্লাস করার নাম করে বিদ্যালয়ের চতুর্থ তলায় ডেকে নিয়ে অনৈতিক কুপ্রস্তাব দেন। আমি এই ঘটনার জন্য বিচার চাই।’
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইফুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি নিয়ে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি সভাপতির উপস্থিতিতে সহকারী প্রধান শিক্ষক মুজিবর রহমানকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি তিন কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দেয়। সেই অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে সুমির কুমার মণ্ডলকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আগামী সাত কর্মদিবসের মধ্যে লিখিত জবাব দিতে বলা হয়েছে।
শিক্ষক সুমির কুমার বলেন, ‘ওই মেয়েটি হিন্দু হয়ে মুসলিম ছেলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক জড়িয়ে অনৈতিক কর্মকাণ্ড করছে। আমি নিষেধ করায় আমার ওপর মিথ্যা অভিযোগ দিচ্ছে।’
বড়াইগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম সারোয়ার হোসেন বলেন, ‘বিষয়টি আমি শুনেছি। লিখিত অভিযোগ না পাওয়ায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’
শেরপুরে নিখোঁজের ৯ দিন পর অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার শেরপুর-নন্দীগ্রাম আঞ্চলিক সড়কের পাশের বাগড়া এলাকার একটি পুকুর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।১১ মিনিট আগে
ধার দেওয়া টাকা ফেরত না পেয়ে অভিনব কৌশল অবলম্বন করেছেন ইনতাজ আলী ব্যাপারী নামের এক কাঠুরিয়া। ডিজিটাল ব্যানারে ছয় দেনাদারের নাম ও টাকার অঙ্ক লিখে সাঁটিয়ে দিয়েছেন। ব্যানারটির ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ নিয়ে নেটিজেনদের কেউ কেউ বিষয়টি ইতিবাচক হিসেবে নিলেও অনেকেই নেতিবাচক বলছেন।২৭ মিনিট আগে
জুলাই আন্দোলনে রাজধানীর নিউমার্কেট থানা এলাকায় হত্যাচেষ্টা মামলায় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক সহকারী অধ্যাপক (বিসিএস শিক্ষা) মো. মুকিব মিয়াকে দুই দিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ ফারজানা হক এই নির্দেশ দেন।৩৭ মিনিট আগে
নাটোরের বড়াইগ্রামে গৃহবধূকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে নুর ইসলাম নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। আজ মঙ্গলবার উপজেলার দ্বাড়িকুশি গ্রামের ফুলতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নুর ইসলাম ওই গ্রামের ইউনুস আলীর ছেলে।৪৩ মিনিট আগে