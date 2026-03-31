Ajker Patrika
নাটোর

হামের উপসর্গ নিয়ে নাটোরের সাড়ে তিন মাসের শিশুর মৃত্যু

নাটোর প্রতিনিধি 
হামের উপসর্গ নিয়ে নাটোরের সাড়ে তিন মাসের শিশুর মৃত্যু
হামের উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়া শিশু সাইফাতুল কাশফির বাড়িতে শোকাহত স্বজনেরা। আজ মঙ্গলবার দুপুরে নাটোর সদর উপজেলার বড় হরিশপুর ইউনিয়নের ঋষি নওগাঁ এলাকায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

হামের উপসর্গ নিয়ে নাটোরের সাড়ে তিন মাস বয়সী একটি শিশু চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। তার নাম সাইফাতুল কাশফি। আজ মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) বেলা ১১টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে শিশুটির মৃত্যু হয়। শিশু কাশফি নাটোর সদর উপজেলার বড় হরিশপুর ইউনিয়নের ঋষি নওগাঁ এলাকার সাইফুল ইসলামের মেয়ে।

নাটোরের ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন ভূঁইয়া বলেন, মৃত শিশুটির হাম ছিল কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়। পরীক্ষার জন্য নমুনা ঢাকায় ল্যাবে পাঠানো হয়েছে, রিপোর্ট হাতে পেলে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে।

জানা গেছে, গত শুক্রবার (২৭ মার্চ) সকালে ঠান্ডা ও জ্বর নিয়ে কাশফিকে নাটোর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরদিন শনিবার স্বজনেরা শিশুটির গলার ভেতর হামের মতো গুঁটি দেখেন। গত রোববার তার পুরো শরীরে র‍্যাশ ওঠে। অবস্থার অবনতি হলে গতকাল সোমবার রাতে তাকে রামেক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকালে সে মারা যায়।

শিশুটির বাবা সাইফুল ইসলাম জানান, কাশফি অসুস্থ হওয়ার পর থেকে সে কান্নাকাটি করলেও গতকাল বিকেল থেকে সাড়া দেওয়া বন্ধ করে দেয়। পরে রামেক হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকালে সে মারা যায়।

নাটোর সদর হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, চলতি মাসে হামের উপসর্গ নিয়ে ৩৮ জন রোগী হাসপাতালটিতে ভর্তি হয়েছে। তাদের নমুনা পরীক্ষার পর ১৩টি শিশুর শরীরে হাম শনাক্ত হয়। এর মধ্যে ৯টি শিশু সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে। বর্তমানে সদর হাসপাতালে তিনটি শিশু চিকিৎসাধীন রয়েছে। এ ছাড়া কাশফিকে এ হাসপাতাল থেকে রাজশাহীতে পাঠানো হয়েছিল।

আজ দুপুরে নাটোর সদর হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ড ঘুরে দেখা যায়, ৪১৫ নম্বর কক্ষে হামে আক্রান্ত শিশুদের আলাদা করে (আইসোলেশনে) চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। সেখানে চিকিৎসাধীন সব শিশুর বয়সই ৯ মাসের কম। ফলে তারা এখনো হামের টিকা পায়নি।

নাটোরের ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন ভূঁইয়া বলেন, যাদের হাম হচ্ছে, তাদের বেশির ভাগেরই বয়স ৯ মাসের কম—যারা এখনো টিকা পায়নি। তাই এই বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বর্তমানে নাটোর সদর হাসপাতালে তিনটি শিশু চিকিৎসাধীন রয়েছে।

এসএসসি পাসে যমুনা গ্রুপে চাকরি, নিয়োগ নারায়ণগঞ্জে

চুয়াডাঙ্গায় জ্বালানি কার্ড সংগ্রহে দীর্ঘ লাইন, স্ট্রোকে একজনের মৃত্যু

মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদ ও ২ লাখ নির্যাতিত নারীর তালিকা প্রকাশ করতে নোটিশ

ইরানে ২০০০ পাউন্ডের ‘বাংকার বাস্টার’ বোমা মেরেছে যুক্তরাষ্ট্র

কে এই ‘ক্রিপ্টো ব্রো’—যাঁর হাত ধরে ট্রাম্পের মন জয় করল পাকিস্তান

হবিগঞ্জে বাস খাদে পড়ে আহত ১০

‘বোতলে তেল দেয় না, তাই মোটরসাইকেলের ট্যাংক খুলে নিয়ে এসেছি’

ঘোড়া, মহিষ ও গরুর গাড়িতে কনেবাড়িতে এল বরযাত্রা

কনটেন্ট ক্রিয়েটর ফাহিমের জামিন নামঞ্জুর