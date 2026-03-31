Ajker Patrika
হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জে বাস খাদে পড়ে আহত ১০

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলায় খাদে পড়ে উল্টে যাওয়া বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলায় একটি যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। তবে অল্পের জন্য বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে। বাসে থাকা প্রায় ৪০ জন যাত্রী প্রাণে রক্ষা পায়। আজ মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) বেলা ৩টার দিকে উপজেলার পুটিজুরী ইউনিয়নের দিগম্বর বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, ঢাকা থেকে সিলেটগামী শ্যামলী পরিবহনের একটি বাস দিগম্বর বাজার এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের খাদে পড়ে উল্টে যায়। এতে অন্তত ১০ জন যাত্রী আহত হয়। আহতদের স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

শায়েস্তাগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শুভ রঞ্জন চাকমা জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, চালক নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। তবে বাসের গতি কম থাকায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি।

বিষয়:

হবিগঞ্জবাহুবলদুর্ঘটনাসড়ক দুর্ঘটনাসিলেট বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

