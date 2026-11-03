চলন্ত ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে যুবকের মৃত্যু

চলন্ত ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে যুবকের মৃত্যু
নাটোরের লালপুরে চলন্ত ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে শান্ত কুমার (২৫) ওরফে মো. আবু মুসা নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকেল আনুমানিক ৫টা ২০ মিনিটে উপজেলার চংধুপইল ইউনিয়নের বাঁশবাড়িয়া গ্রামের বাউড়া রেলওয়ে ব্রিজসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটনা ঘটে।
শান্ত কুমার বাঁশবাড়িয়া গুচ্ছগ্রামের বাসিন্দা সবুজ কুমারের ছেলে। তিনি সম্প্রতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মো. আবু মুসা নাম ধারণ করেছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।
ঈশ্বরদী রেলওয়ে থানা সূত্রে জানা যায়, গতকাল বিকেলে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা রাজশাহীগামী আন্তনগর বনলতা এক্সপ্রেস ট্রেনটি বাউড়া রেলওয়ে ব্রিজসংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে শান্ত কুমার রেললাইনের ওপর ঝাঁপ দেন। এতে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
খবর পেয়ে ঈশ্বরদী রেলওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) কিশোর কুমার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ঈশ্বরদী রেলওয়ে থানায় দেয়।
এ বিষয়ে ঈশ্বরদী রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফয়সাল বিন আহসান জানান, ওই যুবক স্বেচ্ছায় চলন্ত ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। এ ঘটনায় ঈশ্বরদী রেলওয়ে থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে। নিহতের পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।