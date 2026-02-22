জাহাজ বাড়িতে জঙ্গি নাটক: হাসিনাসহ ৫ জনকে হাজির হতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ

রাজধানীর মিরপুরের জাহাজ বাড়িতে জঙ্গি নাটক সাজিয়ে ৯ জনকে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনাসহ পাঁচজনকে হাজির হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। সেইসঙ্গে পরবর্তী শুনানির জন্য আগামী ৮ মার্চ দিন ধার্য করা হয়েছে।
আজ রোববার বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই আদেশ দেন।
এর আগে গত ২৯ জানুয়ারি এই মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জমা দেওয়া হয়। পরে তা আমলে নিয়ে পলাতক ৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়াও আসামিদের মধ্যে রয়েছেন—সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক আইজিপি এ কে এম শহিদুল হক, ডিএমপি সাবেক কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া, এসবির সাবেক প্রধান মনিরুল ইসলাম ও মিরপুর বিভাগের সাবেক ডিসি জসিম উদ্দিন মোল্লা।
আসামিদের মধ্যে গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে রয়েছেন—সাবেক আইজিপি এ কে এম শহীদুল হক, ডিএমপির সাবেক কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া ও মিরপুর বিভাগের সাবেক ডিসি জসিম উদ্দিন মোল্লা।
তদন্ত সংস্থার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের ২৪ মার্চ এই তিনজনকে জাহাজবাড়ি হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখান ট্রাইব্যুনাল। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ২০১৬ সালে মিরপুর এলাকায় জঙ্গি নাটক সাজিয়ে ৯ জন নিরীহ যুবককে হত্যা করা হয়েছিল। যা ‘জাহাজ বাড়ির ঘটনা’ নামে পরিচিত।
