Ajker Patrika
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নরসিংদী

নরসিংদীতে পুকুরে গোসলে নেমে ৩ বোনের মৃত্যু

নরসিংদী প্রতিনিধি
আপডেট : ০৪ জুলাই ২০২৬, ২০: ৪০
নরসিংদীতে পুকুরে গোসলে নেমে ৩ বোনের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলায় পুকুরে গোসল করতে নেমে মামাতো-ফুফাতো সম্পর্কে তিন বোন মারা গেছে। শনিবার (৪ জুলাই) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার খিদিরপুর ইউনিয়নের চর আহমদপুর গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শিশুরা হচ্ছে ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার সাইফুল ইসলামের মেয়ে ফাতেমা (৮), তুহিন মিয়ার মেয়ে আয়েশা ওরফে আশামনি (১২) এবং মুফাচ্ছের মিয়ার মেয়ে সুমাইয়া (১৩)। তাদের মধ্যে দুজন স্থানীয় একটি কওমি মাদ্রাসার চতুর্থ শ্রেণির এবং একজন পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ফাতেমা ও আশামনি চর আহমদপুর গ্রামের খোরশেদ মিয়ার ছেলে ও মেয়ের ঘরের নাতনি। অপর দিকে সুমাইয়া খোরশেদ মিয়ার ছোট ভাইয়ের মেয়ে। শনিবার দুপুরে বাড়ির পাশের একটি পুকুরে গোসল করতে নামে তারা। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও তারা ফিরে না আসায় বাড়ির এক শিশু বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের জানায়। পরে স্বজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা পুকুরে নেমে তিন শিশুকে উদ্ধার করেন। দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হলেও ততক্ষণে তাঁদের মৃত্যু হয়।

মনোহরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহাঙ্গীর বাদশা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, এটি অত্যন্ত মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক ঘটনা। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

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