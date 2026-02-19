কোনো স্ট্যান্ডে আজ থেকে চাঁদা নয়: সংসদ সদস্য বকুল

নরসিংদী-৫ (রায়পুরা) আসন থেকে নির্বাচিত বিএনপিদলীয় সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার আশরাফ উদ্দিন বকুল রায়পুরা পৌরসভাকে ‘চাঁদামুক্ত’ করার ঘোষণা দিয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ ঘোষণা দেন।
পোস্টে তিনি লিখেন, ‘সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, রায়পুরা পৌরসভার অভ্যন্তরে কোনো স্ট্যান্ডে সিএনজি, ভিভাটেক, অটোরিকশা ও টেম্পুসহ কোনো ধরনের যানবাহন থেকে কোনো প্রকার “টোল” (চাঁদা/ট্যাক্স) নেওয়া বা দেওয়া যাবে না। আজ থেকে রায়পুরা “টোলমুক্ত” হিসেবে গণ্য হবে। জনস্বার্থে এ ধরনের কল্যাণকর কাজ অব্যাহত থাকবে। এ বিষয়ে সবার মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি। আদেশক্রমে: ইঞ্জিনিয়ার আশরাফ উদ্দিন বকুল, এমপি।’
এমন পোস্টের পর স্থানীয় পরিবহনচালক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে। দীর্ঘদিন ধরে স্ট্যান্ডভিত্তিক টোল আদায় নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা-সমালোচনা চলছিল। নতুন এ ঘোষণার ফলে চালক ও যাত্রীদের ভোগান্তি কমবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।
এ বিষয়ে প্রশাসনিক তদারকি ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম কীভাবে পরিচালিত হবে, সে দিকেও এখন নজর স্থানীয়দের।
আশরাফ উদ্দিন বকুল বলেন, ‘রায়পুরা পৌরসভার অভ্যন্তরে কোনো স্ট্যান্ডে সিএনজি, ভিভাটেক, অটোরিকশা, টেম্পুসহ কোনো ধরনের যানবাহন থেকে কোনো প্রকার টোল (চাঁদা/ট্যাক্স) নেওয়া বা দেওয়া যাবে না। আজ থেকেই এই ঘোষণা কার্যকর হবে। জনস্বার্থে এ ধরনের কল্যাণকর কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং এ বিষয়ে সবার সহযোগিতা কামনা করছি।’
চাঁপাইনবাবগঞ্জের আমনুরা রেল জংশনে লাইনচ্যুত তেলবাহী ট্রেন উদ্ধার শেষে ৯ ঘণ্টা পর রহনপুর—রাজশাহী রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ভোর ৫টার দিকে খুলনা থেকে আমনুরা জংশনগামী একটি তেলবাহী ট্রেনের চারটি ওয়াগন লাইনচ্যুত হয়।৪৩ মিনিট আগে
পবিত্র রমজান উপলক্ষে শহরকে যানজটমুক্ত রাখা এবং সাধারণ মানুষের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে ফুটপাত থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছে যশোর পৌরসভা। আজ বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত শহরের চৌরাস্তা মোড় থেকে অভিযান শুরু হয়ে এমকে রোড হয়ে দড়াটানা পর্যন্ত এই অভিযান পরিচালিত হয়।১ ঘণ্টা আগে
জয়পুরহাটের কালাই উপজেলায় ভটভটি উল্টে রাসেল মণ্ডল (৩৫) নামের এক ভাঙারি ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) বেলা ২টা ৪০ মিনিটে জয়পুরহাট-বগুড়া মহাসড়কের পুনট বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যা মামলার অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ আবার পিছিয়েছে। নতুন তারিখ ধার্য করা হয়েছে ২৬ ফেব্রুয়ারি। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সেফাতুল্লাহ এই তারিখ ধার্য করেন।১ ঘণ্টা আগে