Ajker Patrika
চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে তেলবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত, ১১ ঘণ্টা পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
চাঁপাইনবাবগঞ্জে তেলবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত, ১১ ঘণ্টা পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক
আমনুরা রেল জংশনে তেলবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের আমনুরা রেল জংশনে লাইনচ্যুত তেলবাহী ট্রেন উদ্ধার শেষে ৯ ঘণ্টা পর রহনপুর—রাজশাহী রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার ভোর ৫টার দিকে খুলনা থেকে আমনুরা জংশনগামী একটি তেলবাহী ট্রেনের চারটি ওয়াগন লাইনচ্যুত হয়।

এতে রাজশাহী থেকে রহনপুর পর্যন্ত রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় এবং মহানন্দা এক্সপ্রেস (১৬ ডাউন), লোকাল পুনর্ভবা ও রহনপুর কমিউটারসহ কয়েকটি ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়।

দুর্ঘটনার পরপরই ঈশ্বরদী থেকে রেলওয়ের উদ্ধারকারী দল (রিলিফ ট্রেন) ঘটনাস্থলে পৌঁছে বেলা ১১টায় উদ্ধার কাজ শুরু করে রিলিফ ট্রেনটি। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর দুপুরের দিকে লাইনচ্যুত চারটি ওয়াগন উদ্ধার করে পুনরায় লাইনে তোলা হয় এবং রেললাইন মেরামতের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

জানতে চাইলে আমনুরা রেলস্টেশনের সহকারী স্টেশনমাস্টার মোখলেসুর রহমান বলেন, সাড়ে ১১টা ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর বিকেল সাড়ে ৪টার সময় রহনপুর—রাজশাহী রুটে ট্রেন চলাচল আবারও স্বাভাবিক হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ‘দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। তবে মালবাহী ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়নি। আশা করছি, রাতের মধ্যে মালবাহী ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে।’

বিষয়:

চাঁপাইনবাবগঞ্জউদ্ধারট্রেন দুর্ঘটনাট্রেনচাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

সম্পর্কিত

চাঁপাইনবাবগঞ্জে তেলবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত, ১১ ঘণ্টা পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক

চাঁপাইনবাবগঞ্জে তেলবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত, ১১ ঘণ্টা পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক

যশোর শহরে শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

যশোর শহরে শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

কোনো স্ট্যান্ডে আজ থেকে চাঁদা নয়: সংসদ সদস্য বকুল

কোনো স্ট্যান্ডে আজ থেকে চাঁদা নয়: সংসদ সদস্য বকুল

ভটভটি উল্টে প্রাণ গেল ভাঙারি ব্যবসায়ীর

ভটভটি উল্টে প্রাণ গেল ভাঙারি ব্যবসায়ীর