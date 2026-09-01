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নরসিংদী

বিগত ৪ নির্বাচনই ভুয়া, আওয়ামী লীগ মৃতদের ভোটও দিয়েছে: মঈন খান

নরসিংদী প্রতিনিধি
আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২৩: ২০
বিগত ৪ নির্বাচনই ভুয়া, আওয়ামী লীগ মৃতদের ভোটও দিয়েছে: মঈন খান
পলাশ উপজেলা আধুনিক মাল্টিপারপাস অডিটরিয়ামে আলোচনা সভায় আবদুল মঈন খান। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও স্থানীয় সরকারমন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান বলেছেন, আওয়ামী লীগের বিগত চারটি নির্বাচনই ভুয়া ছিল। তারা মৃত মানুষের ভোটও নিজেরা দিয়েছে। এমনকি যাঁরা ভোট দিতে যাননি, তাঁদের ভোটও আওয়ামী লীগের পক্ষে দেওয়া হয়েছিল।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নরসিংদীর পলাশ উপজেলায় আধুনিক মাল্টিপারপাস অডিটরিয়ামে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

আবদুল মঈন খান বলেন, বিএনপি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষকে একটি চমৎকার স্থানীয় সরকার নির্বাচন উপহার দেবেন। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে জেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি করপোরেশন ও উপজেলা পরিষদে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা হবে।

স্থানীয় সরকারমন্ত্রী আরও বলেন, বিএনপি ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করে না, জনগণের কল্যাণে কাজ করে। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের সব দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে রাজনীতি করছেন। এর সুফল দেশের ১৮ কোটি মানুষ পাবে।

সভায় উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে ও সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দীন ভূঁইয়া মিল্টনের সঞ্চালনায় উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, ঘোড়াশাল পৌর বিএনপির সভাপতি আলম মোল্লা, সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আল-আমিন ভূঁইয়া, উপজেলা যুবদলের সভাপতি বাছেদ, সাধারণ সম্পাদক মাসুদ খান, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক নাজমুল হোসেন ভূঁইয়া সোহেল, সদস্যসচিব মোস্তাফিজুর রহমান পাপন, ঘোড়াশাল পৌর যুবদলের সভাপতি জয়নাল আবেদীন, সাধারণ সম্পাদক আজিজুল ইসলাম ও ঘোড়াশাল পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক আমানউল্লাহ আমানসহ অন্য নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

নরসিংদীবিএনপিমন্ত্রীআবদুল মঈন খানআওয়ামী লীগ
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