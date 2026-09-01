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কামরাঙ্গীরচরে ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার, ‘ঋণের চাপে আত্মহত্যা’ বলছেন স্বজনেরা

ঢামেক প্রতিবেদক
কামরাঙ্গীরচরে ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার, ‘ঋণের চাপে আত্মহত্যা’ বলছেন স্বজনেরা
ফাইল ছবি

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরের আলীনগরে একটি বাসা থেকে রুহুল আমিন শেখ (২৬) নামে এক কাপড় ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে আলীনগর বর্ণ বিদ্যালয়ের সামনের বাসা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

কামরাঙ্গীরচর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জিহাদ মাহমুদ নাহিদ জানান, রুহুল আমিন শেখের বাড়ি শরীয়তপুরের জাজিরা থানার মাধাকান্দি গ্রামে। তাঁর বাবা মৃত আব্দুর রশিদ শেখ। পরিবারের সঙ্গে তিনি কামরাঙ্গীরচরের আলীনগরে ভাড়া বাসায় থাকতেন এবং কাপড়ের ব্যবসা করতেন।

জিহাদ মাহমুদ নাহিদ বলেন, মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল সোয়া ৩টার মধ্যে যেকোনো সময় রুহুল আমিন বাসার ফ্যানের সঙ্গে গলায় গামছা পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। খবর পেয়ে পুলিশ বিকেলে বাসা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে।

পুলিশের এই কর্মকর্তা আরও জানান, রুহুল আমিন ব্যাংক থেকে ১০ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। এ ছাড়া অন্যান্য ব্যবসায়ীর কাছেও তাঁর টাকা পাওনা ছিল। ব্যবসায় মন্দার কারণে ব্যাংকের কিস্তি বাকি হয়ে যায়। অন্যান্য ব্যবসায়ীদের পাওনাও তিনি পরিশোধ করতে পারছিলেন না।

ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যবসায়ীরা টাকার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন বলে পুলিশের প্রাথমিক ধারণা। এসব কারণে রুহুল আমিন আত্মহত্যা করেছেন বলে ধারণা করছে পুলিশ।

বিষয়:

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালউদ্ধারকামরাঙ্গীরচরমরদেহ
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