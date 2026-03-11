Ajker Patrika
নরসিংদী

মায়ের শখপূরণে হেলিকপ্টারে চড়ে গ্রামের বাড়িতে এলেন প্রবাসী দুই ভাই

হারুনূর রশিদ, রায়পুরা (নরসিংদী)
মায়ের শখপূরণে হেলিকপ্টারে চড়ে গ্রামের বাড়িতে এলেন প্রবাসী দুই ভাই
হেলিকপ্টারে চড়ে নিজ গ্রামে আসেন প্রবাসী দুই ভাই। ছবি: আজকের পত্রিকা

হেলিকপ্টারে করে মাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে ফিরেছেন মালয়েশিয়াপ্রবাসী দুই ভাই মো. হানিফ মিয়া ও মানিক বাদশা ক্বাদরী। এ ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় তৈরি হয়েছে ব্যাপক কৌতূহল ও উৎসবমুখর পরিবেশ। দুই ভাই জানিয়েছেন, মায়ের শখ পূরণ করতেই হেলিকপ্টার ভাড়া করে এসেছেন তাঁরা।

আজ বুধবার (১১ মার্চ) দুপুরে বেলাব উপজেলার নারায়ণপুর ইউনিয়নের দড়িকান্দি গ্রামের নিজ বাড়িতে পৌঁছান প্রবাসী দুই ভাই ও তাঁদের মা। এর আগে দুপুর ১২টার দিকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টারে চড়েন তাঁরা। হেলিকপ্টারটি গ্রামের আকাশে দেখা যেতেই কৌতূহলী গ্রামবাসী দলে দলে ছুটে আসে। হেলিকপ্টারটি বাড়ির আঙিনায় অবতরণ করলে পরিবারের সদস্য ও গ্রামবাসী ফুল দিয়ে প্রবাসী দুই ভাইকে বরণ করে নেন। তাঁদের আগমন ঘিরে এলাকায় উৎসুক মানুষের উপচে পড়া ভিড় তৈরি হয়।

স্থানীয় ও প্রবাসীর পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বড় ভাই মো. হানিফ মিয়া প্রায় ১৪ বছর এবং ছোট ভাই মানিক বাদশা ক্বাদরী প্রায় এক যুগ মালয়েশিয়ায় কর্মরত। হানিফ মিয়া কয়েক বছর পরপর দেশে এলেও ছোট ভাই মানিক বাদশা ক্বাদরী প্রায় এক যুগ পর দেশে ফিরেছেন। তাঁদের মায়ের অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল, ছেলেদের সঙ্গে হেলিকপ্টারে করে গ্রামের বাড়িতে ফিরবেন।

স্থানীয় বাসিন্দা মো. জাকির ফরাজী বলেন, ‘আমার ভাতিজারা অনেক দিন পর দেশে ফিরেছে। তাদের মায়ের শখ ছিল হেলিকপ্টারে করে গ্রামের বাড়িতে আসবে। আজ সেই ইচ্ছা পূরণ হয়েছে।’

মো. কামরুজ্জামান রাসেল বলেন, ‘আমাদের বন্ধু হানিফ ও তার ছোট ভাই দীর্ঘদিন ধরে মালয়েশিয়ায় আছে। এবার ঈদ উপলক্ষে দেশে এসেছে। আমরা ফুল দিয়ে তাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছি।’

মালয়েশিয়াপ্রবাসী মানিক বাদশা ক্বাদরী বলেন, ‘আমাদের মায়ের স্বপ্ন ছিল বিদেশ থেকে ফিরে তাঁকে নিয়ে হেলিকপ্টারে করে বাড়িতে ফিরব। সেই স্বপ্ন পূরণ করতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত। আমার মনে হয়, প্রত্যেক সন্তানেরই উচিত মায়ের স্বপ্ন পূরণের চেষ্টা করা।’

যুদ্ধ শুরুর পর চীনে ১ কোটি ব্যারেলের বেশি তেল পাঠিয়েছে ইরান

সারা দেশে টানা ৫ দিন বৃষ্টির পূর্বাভাস

ভারতে প্রথম স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি দিলেন সুপ্রিম কোর্ট

হঠাৎ বাড়তি রড-সিমেন্টের দাম

এবার ইরান ছুড়ছে ১ টনের মিসাইল, বদলে গেল যুদ্ধক্ষেত্র

ধর্ষণ মামলায় হিরো আলমের জামিন

ঈদযাত্রায় অতিরিক্ত ভাড়া আদায় কোনোভাবেই সহ্য করা হবে না: হাইওয়ে ডিআইজি

শেরপুর-৩ আসনের বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী সরে দাঁড়ালেন

বরিশালে ইয়াবাসহ বিএনপি নেতা আটক

