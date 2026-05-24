Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জে ফের শিশু ধর্ষণের অভিযোগ, অভিযুক্ত আটক

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জে ফের শিশু ধর্ষণের অভিযোগ, অভিযুক্ত আটক
অভিযুক্ত আনোয়ার। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় পাঁচ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় অভিযুক্ত আনোয়ারকে (৪৮) আটক করেছে পুলিশ। আজ রোববার দুপুর ১২টার দিকে তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। এর আগে গতকাল শনিবার সকালে ফতুল্লা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আটক আনোয়ার জামালপুর জেলার ইসলামপুর থানার ধনতলা গ্রামের মৃত আব্দুল হাকিমের ছেলে।

পুলিশ জানায়, নির্যাতিত শিশুর পরিবার ও অভিযুক্ত আনোয়ার একই বাসায় পাশাপাশি রুমে ভাড়াটে হিসেবে বসবাস করেন। নির্যাতিত শিশুটির বাবা-মা উভয়ই কর্মজীবী। গতকাল সকালে শিশুর বাবা-মা কর্মস্থলে চলে যান। বেলা ১১টার দিকে মোবাইলে চার্জ দেওয়ার কথা বলে শিশুটির কক্ষে প্রবেশ করেন আনোয়ার। সেখানে শিশুটিকে ধর্ষণ করেন তিনি।

রাতে শিশুর বাবা-মা বাড়ি ফিরলে শিশুটি তাঁদের বিষয়টি জানায়। সকালে থানায় মৌখিক অভিযোগের পরপরই পুলিশ আনোয়ারকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

এ বিষয়ে ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুবুর আলম বলেন, ভুক্তভোগী শিশুটিকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া চলমান।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জধর্ষণঢাকা বিভাগফতুল্লাজেলার খবরশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাসপাতালে যাওয়ার পথেই থেমে গেল জীবন, একই পরিবারের চারজনসহ নিহত ৫

রাশিয়ার প্রতিশোধ: কিয়েভে ভয়াবহ হামলা, ওরেসনিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের আশঙ্কা

ইরানের সঙ্গে চুক্তি ‘মোটামুটি চূড়ান্ত’ বলছেন ট্রাম্প, উদ্বেগে ইসরায়েল

মিয়ানমার সীমান্তে মাইন বিস্ফোরণে ৩ বাংলাদেশি নিহত

শেরপুরে শিশুকে ধর্ষণ ও গর্ভপাতের অভিযোগ, সহযোগী গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ট্রেনের ছাদে যাত্রার সময় বজ্রপাত, যুবকের মৃত্যু

ট্রেনের ছাদে যাত্রার সময় বজ্রপাত, যুবকের মৃত্যু

আইপিএলে ছেলেকে নিয়ে শচীনের পোস্ট ভাইরাল

আইপিএলে ছেলেকে নিয়ে শচীনের পোস্ট ভাইরাল

রাশিয়ার প্রতিশোধ: কিয়েভে ভয়াবহ হামলা, ওরেসনিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের আশঙ্কা

রাশিয়ার প্রতিশোধ: কিয়েভে ভয়াবহ হামলা, ওরেসনিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের আশঙ্কা

বিসিবিতে পদ পেতে মরিয়া বিএনপির নেতা-স্বজনেরা

বিসিবিতে পদ পেতে মরিয়া বিএনপির নেতা-স্বজনেরা

কোরবানির পশু মেশিনে জবাই করলে কি হালাল হবে

কোরবানির পশু মেশিনে জবাই করলে কি হালাল হবে

সম্পর্কিত

রাস্তায় পশু জবাই নিরুৎসাহিত করল গুলশান সোসাইটি, বর্জ্য ফেলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

রাস্তায় পশু জবাই নিরুৎসাহিত করল গুলশান সোসাইটি, বর্জ্য ফেলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৯ বছর বয়সী শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৯ বছর বয়সী শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ

ঝিনাইদহে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

ঝিনাইদহে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

ঈশ্বরদীতে ৪ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টা মামলায় গ্রেপ্তার এক ব্যক্তি

ঈশ্বরদীতে ৪ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টা মামলায় গ্রেপ্তার এক ব্যক্তি