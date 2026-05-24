নারায়ণগঞ্জে ফের শিশু ধর্ষণের অভিযোগ, অভিযুক্ত আটক

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় পাঁচ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় অভিযুক্ত আনোয়ারকে (৪৮) আটক করেছে পুলিশ। আজ রোববার দুপুর ১২টার দিকে তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। এর আগে গতকাল শনিবার সকালে ফতুল্লা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আটক আনোয়ার জামালপুর জেলার ইসলামপুর থানার ধনতলা গ্রামের মৃত আব্দুল হাকিমের ছেলে।
পুলিশ জানায়, নির্যাতিত শিশুর পরিবার ও অভিযুক্ত আনোয়ার একই বাসায় পাশাপাশি রুমে ভাড়াটে হিসেবে বসবাস করেন। নির্যাতিত শিশুটির বাবা-মা উভয়ই কর্মজীবী। গতকাল সকালে শিশুর বাবা-মা কর্মস্থলে চলে যান। বেলা ১১টার দিকে মোবাইলে চার্জ দেওয়ার কথা বলে শিশুটির কক্ষে প্রবেশ করেন আনোয়ার। সেখানে শিশুটিকে ধর্ষণ করেন তিনি।
রাতে শিশুর বাবা-মা বাড়ি ফিরলে শিশুটি তাঁদের বিষয়টি জানায়। সকালে থানায় মৌখিক অভিযোগের পরপরই পুলিশ আনোয়ারকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে।
এ বিষয়ে ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুবুর আলম বলেন, ভুক্তভোগী শিশুটিকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া চলমান।
