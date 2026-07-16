জুলাইয়ের গল্প শুধু গল্প নয়, ইতিহাস

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস ২০২৬ উপলক্ষে বাংলা একাডেমিতে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে তিনটি বইয়ের পাঠ পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে বক্তারা বলেছেন, জুলাই নিয়ে লেখা গল্পগুলো শুধু গল্প নয়, এটি ইতিহাস। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে যেসব ছড়া প্রেরণা জুগিয়েছিল, সেগুলো আন্দোলনে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দেয়।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে বাংলা একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে এই আয়োজন করা হয়। সেখানে ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের গল্প’ শীর্ষক বই নিয়ে আলোচনা করেন বইয়ের সম্পাদক কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন শফিক। তিনি বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের গল্প কেবল গল্পই নয়, এগুলো সত্য ইতিহাস। এসব গল্প জুলাইয়ের উত্তাল সময়কে ধারণ করেছে। জুলাই অভ্যুত্থানের বাস্তব অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে এসব গল্পে।
‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ছড়া’ শীর্ষক বই নিয়ে আলোচনা করেন বইয়ের সম্পাদক শিশুসাহিত্যিক আবিদ আজম। তিনি বলেন, গণ-অভ্যুত্থানে ছড়া, গান ও কবিতা স্ফুলিঙ্গের মতোই আলো ছড়িয়েছে। সে সময় নানা রকম ছড়া ও স্লোগান ছাত্র-জনতাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ছড়া সংকলনে সেই ছড়াগুলো স্থান পেয়েছে।
আলোচনায় অংশ নেন লেখক ও গবেষক শিবলী আজাদ এবং কবি ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক তুহিন খান। তাঁদের কথায় উঠে আসে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ছড়া, গল্প ও প্রবন্ধের সংকলনগুলো সে সময়ের চিন্তাচেতনা ও অনুপ্রেরণাকে ধারণ করে আছে। সংকলনগুলোর প্রতিটি লেখাই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো ইতিহাসের অনন্য দলিল। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সমাজের নানা শ্রেণির মানুষ নানাবিধ তাড়নায় একত্র হয়েছিলেন। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়েও বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন।
‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রবন্ধ’ শীর্ষক বইয়ের সম্পাদক লেখক ও গবেষক সহুল আহমদ বলেন, প্রবন্ধগুলোতে নানামাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই অভ্যুত্থানকে দেখা হয়েছে। এই অভ্যুত্থান নিয়ে আরও বিস্তারিত গবেষণা প্রয়োজন।
সভাপতির বক্তব্যে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বিচিত্র মাত্রা ছিল, এর ঐতিহাসিক মূল্যও অপরিসীম। এই সংকলনগুলো জুলাইয়ের উত্তাল দিনগুলোর শুধু ঘটনাই নয়, বরং এই অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিও তুলে ধরে।
অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাংলা একাডেমির সহপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) ড. মাহবুবা রহমান। স্বাগত বক্তব্য দেন একাডেমির পরিচালক ও সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব) সমীর কুমার সরকার। অনুষ্ঠানের শুরুতে ২৪-এর জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।
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