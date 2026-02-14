রূপগঞ্জে বিএনপির কার্যালয়ে আগুন

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলায় বিএনপির একটি স্থানীয় কার্যালয়ে দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করে আগুন দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। শনিবার ভোর পৌনে ৪টার দিকে উপজেলার শিমুলিয়া বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে বলে জানান রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সবজেল হোসেন।
প্রাথমিক তদন্ত ও আলামতের বরাতে ওসি বলেন, জানালার কাচ ভেঙে ‘পেট্রল বা এ জাতীয় কোনো বস্তু’ ঢেলে আগুন দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি পুলিশ তদন্ত করছে। দুজনকে সন্দেহভাজন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
রূপগঞ্জ ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি মানসুর মিয়া বলেন, ‘বিএনপির এ কার্যালয়টি নির্মাণের কাজ মাসখানেক আগে শুরু হয়। এক সপ্তাহ আগে নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। শুক্রবার রাত ১২টা পর্যন্তও কার্যালয়টিতে নেতা-কর্মীরা ছিলেন। এরপর ভোরের দিকে এ অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সহযোগিতায় পরে আগুন নেভানো হয়। আগুনে কার্যালয়ের ভেতরে থাকা আসবাব পুড়ে গেছে। আমরা ধারণা করছি, পেট্রলবোমা মারা হয়েছে। অন্যথায় এভাবে আগুন ছড়িয়ে পড়ত না।’
উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বাছির উদ্দিন বাচ্চু বলেন, ‘আমাদের ধারণা আগুনের ঘটনার পেছনে বিরোধী দলের কারও হাত থাকতে পারে।’
রূপগঞ্জ থানার ওসি সবজেল হোসেন বলেন, এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন স্থানীয় বিএনপির নেতারা। অভিযোগ দিলে সে অনুযায়ী তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
রাজশাহীতে দুর্বৃত্তের গুলিতে মো. মোস্তফা (৫০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) রাত ৮টার দিকে নগরের মতিহার থানার খোঁজাপুর গোরস্থান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মোস্তফা মসজিদে নামাজ আদায় করতে যাচ্ছিলেন বলে জানা গেছে। গুলির ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন মোস্তফাকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ১ ঘণ্টা আগে
নারায়ণগঞ্জে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রীতিমতো জামানত হারিয়েছেন একাধিক সাবেক এমপি ও মন্ত্রী। দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার পর ভোটের মাঠে আলোচনায় থাকলেও ব্যালটের লড়াইয়ে জামানত হারিয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট আয়োজনের সময় চাঁদপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ গুনরাজদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে গোলযোগ, ব্যালট ছিনতাইয়ের চেষ্টা ও ২০৩ সিলমোহরকৃত ব্যালট পেপার উদ্ধারের ঘটনায় অজ্ঞাতনামা ৪০-৫০ জনের বিরুদ্ধে আদালতের নির্দেশে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ ও ফলাফল ঘোষণার পর এখন রাজনৈতিক অঙ্গনের প্রধান আলোচ্য বিষয়—নতুন সরকার গঠন ও সম্ভাব্য মন্ত্রিসভা। নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করে শিগগির সরকার গঠন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। নির্বাচিত সংসদ সদস্য ও মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ...২ ঘণ্টা আগে