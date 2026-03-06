সোনারগাঁয়ে জামিনে এসে হত্যা মামলার বাদীর বাড়িতে হামলা, লুটপাটের পর অগ্নিসংযোগ

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার জামপুর ইউনিয়নের মহজমপুর এলাকায় হত্যা মামলার আসামিরা জামিনে বের হয়ে বাদীর বাড়িতে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় তিন নারীসহ পরিবারের অন্তত ৯ জন আহত হয়েছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার জামপুর ইউনিয়নের মহজমপুর কাজীপাড়া এলাকায় আলী আজগর মিয়ার বাড়িতে প্রতিপক্ষের লোকজন হামলা চালায়। তারা পরিবারের সদস্যদের পিটিয়ে ও কুপিয়ে আহত করে। পরে বাড়িতে থাকা টাকা-পয়সা ও স্বর্ণালংকার লুট করে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়।
বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে তালতলা পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। ঘটনার পর থেকে আলী আজগরের পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে বলে জানা গেছে।
সোনারগাঁ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহিববুল্লাহ বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেছে। ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ত্বকীর বাবা রফিউর রাব্বি বলেন, ‘আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর নির্দেশে এই হত্যাকাণ্ডের মামলার অভিযোগপত্র বন্ধ করে রাখা হয়েছিলো। র্যাব তদন্তে অগ্রগতি করলেও সরকারের স্বদিচ্ছা না থাকায় তা আটকে দেওয়া হয়। ৫ আগস্টের পর যে তৎপরতা দেখা গিয়েছিল, এখন তা নেই।১ ঘণ্টা আগে
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, করোনেশন মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জসিম উদ্দিন একটি পুরোনো বিল উত্তোলনের জন্য উপজেলা হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ে যান। সেখানে উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এ কে এম নজরুল ইসলাম বিলসংক্রান্ত নথিপত্রে কিছু আইনি জটিলতার কথা তুলে ধরেন।১ ঘণ্টা আগে
খুলনার রূপসা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি ও উপজেলা শ্রমিক দলের আহ্বায়ক মাসুম বিল্লাহকে গত বুধবার রাতে প্রকাশ্যে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করা হয়। ঘটনার পর অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করা হয় শীর্ষ সন্ত্রাসী গ্রেনেড বাবুর ‘বি কোম্পানির’ সদস্য অশোক ঘোষকে।৫ ঘণ্টা আগে
কেউ ২৮ বছর, কেউ ২১ বছর ধরে রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন। আদালত তাঁদের চাকরি নিয়মিতকরণের নির্দেশনা দিলেও দীর্ঘ দিনেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। অবশেষে সম্প্রতি তাঁদের চাকরি নিয়মিত করার উদ্যোগ নিয়েছিল বোর্ড। বোর্ড সভায় তা অনুমোদনও হয়।৬ ঘণ্টা আগে