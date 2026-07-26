নারায়ণগঞ্জে হত্যা মামলায় যুবকের মৃত্যুদণ্ড

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থানায় করা হত্যা মামলায় মো. রুবেল মিয়া (৩৫) নামের এক যুবককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে আরও দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
আজ রোববার দুপুরে নারায়ণগঞ্জের জেলা ও দায়রা জজ মো. আবু শামীম আজাদ এই রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত মো. রুবেল মিয়া চাঁদপুরের উত্তর মতলব থানার উত্তর পাঁচআনি এলাকার লিটন মিয়ার ছেলে।
আদালতের পুলিশ পরিদর্শক মো. আব্দুস সামাদ এর সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, আসামির উপস্থিতিতে আদালত রায় ঘোষণা করেছেন।
আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট আবুল কালাম আজাদ জাকির বলেন, ২০২১ সালের ২২ জানুয়ারি রূপগঞ্জের জাহাঙ্গীর এলাকায় রুবেল মিয়া তাঁর প্রতিবেশী সাফিয়া বেগম নামের এক নারীকে হত্যা করেন। সাফিয়া বেগমের স্বামী মো. শাহজালাল ভূঁইয়া জুমার নামাজের উদ্দেশ্যে মসজিদে গেলে এ সময় রুবেল মিয়া ঘরে প্রবেশ করে গলায় ছুরি দিয়ে আঘাত করে মারাত্মক জখম করেন।
পিপি আরও বলেন, রুবেল মিয়া ওই নারীর গলায় থাকা সোনার চেইন ও কানে থাকা সোনার দুল নিয়ে পালিয়ে যান। এদিকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সাফিয়া বেগমের মৃত্যু হয়।
এই ঘটনায় তাঁর মেয়ে ফেরদৌসী বেগম মায়া বাদী হয়ে রূপগঞ্জ থানায় মামলা করেন। সেই মামলায় পুলিশ তদন্ত করে অপরাধীকে শনাক্ত করে। একই সঙ্গে আদালত মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে এই রায় ঘোষণা করেছেন।
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