নারায়ণগঞ্জে আজমেরী ওসমানের সহকারী ইভনকে কুপিয়ে হত্যা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জ শহরের ইসদাইর এলাকায় হত্যাসহ একাধিক মামলার আসামি ইভনকে (৩০) কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) রাতে ইসদাইরে ওসমানী পৌর স্টেডিয়ামের পূর্ব দিকের সড়কে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে।
নিহত ইভন ফতুল্লার ইসদাইর এলাকার এম এ আজম বাবু ওরফে জামাই বাবুর ছেলে। ইভন নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের প্রয়াত সংসদ সদস্য নাসিম ওসমানের ছেলে আজমেরী ওসমানের ক্যাডার হিসেবে পরিচিত। হত্যা ও হত্যাচেষ্টার মামলায় একাধিকবার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ইভন।
ইভনের বাবা এম এ আজম বাবু বলেন, ‘রাত সাড়ে ৮টার দিকে শুনতে পাই সাইফুল, শফিকুল ও বাবু নামের তিন ভাই তাকে কুপিয়ে জখম করেছে। পরে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে নারায়ণগঞ্জের খানপুর ৩০০ শয্যা হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানে পরিস্থিতির অবনতি হলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। রাত ১২টার দিকে মারা যায় ইভন।’
স্থানীয়রা জানায়, ইভন ও তাঁর বাহিনীর সঙ্গে তিন ভাইয়ের ইন্টারনেট ব্যবসা নিয়ে বিরোধ ছিল। এর আগে ইভনের বাহিনী তিন ভাইকে মারধর করে পায়ের রগ কেটে দিয়েছিল। সেই ঘটনার প্রতিশোধ নিতেই এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে তাদের ধারণা।
ফতুল্লা মডেল থানার উপপরিদর্শক শহিদুল ইসলাম বলেন, নিহতের পরিবারের দাবি, সাইফুল, বাবু ও তাঁদের অপর ভাইসহ বেশ কয়েকজন রাতে ইভনকে কুপিয়েছেন। পরে ইভনের সহযোগীরা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে শহরের খানপুর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হস্তান্তর করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ইভন। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
