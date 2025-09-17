Ajker Patrika
> সারা দেশ
> নারায়ণগঞ্জ

রূপগঞ্জে প্রবাসীদের মারধর, তৃতীয় লিঙ্গের ১২ ব্যক্তি গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে চাঁদাবাজি ও প্রবাসীদের মারধরের অভিযোগে তৃতীয় লিঙ্গের (হিজড়া) ১২ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার দুপুরে উপজেলার কাঞ্চন পৌরসভার হাবিবনগর এলাকা ও রূপগঞ্জ ইউনিয়নের ফজুর বাড়ির মোড় থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। 

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার আইঘরটেকপাড়া এলাকার কাজলী, মায়ের বাড়ি খালপাড় এলাকার ইমন, কোহেলী হিজড়া, আলী শাহ, সিনহা, মিম, মৌ, টুনি, নিশি আক্তার, চামেলী, নাতাশা ও মালা। 

ওসি তরিকুল ইসলাম বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে রূপগঞ্জের শহীদ ফারহান ফাইয়াজ সেতু, কাঞ্চন ব্রিজ ও ফজুর বাড়ি মোড় এলাকায় সাধারণ মানুষকে তারা হয়রানি করে আসছে। এসবের পরও আমরা মানবিক দিক বিবেচনা করে এত দিন পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নিইনি। গত সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) হিজড়ারা চাঁদা না দেওয়ায় প্রবাসীদের গাড়ি আটকে তাদের মারধর করে। এ ঘটনায় রূপগঞ্জ থানায় একটি অভিযোগ দেওয়া হয়। এই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ফজুর বাড়ি মোড় ও কাঞ্চন ব্রিজ এলাকা থেকে তাদের গেপ্তার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা হয়েছে।’

বিষয়:

মারধরনারায়ণগঞ্জপ্রবাসীঢাকা বিভাগরূপগঞ্জহিজড়াজেলার খবরচাঁদাবাজি
