মাদক সেবনে বাধা দেওয়ায় পিটিয়ে হত্যা

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় মাদক সেবনে বাধা দেওয়ায় সুমন (২৮) নামের এক যুবককে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার ফতুল্লার পঞ্চবটি মেথরখোলা পৌর টার্মিনালে সুমনের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে।
নিহত সুমন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার গোকর্ণ গ্রামের নারায়ণ দাসের ছেলে। তিনি পেশায় ট্রাকচালক। এ ঘটনায় হাতেম (৩০) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছেন পৌর টার্মিনালের চালক-শ্রমিকেরা।
আটক হাতেম ফতুল্লা মডেল থানার মুসলিমনগর এলাকার আলিমুদ্দিনের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিহত সুমন ট্রাকচালক এবং হাতেম একই টার্মিনালে অপর একটি ট্রাকের হেলপার হিসেবে কাজ করতেন। হাতেম নিয়মিত মাদক সেবন করতেন। বিষয়টি নিয়ে সুমন প্রতিবাদ করেন এবং ট্রাকমালিককে অবগত করেন। এ নিয়ে হাতেম সুমনের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।
গতকাল সকাল ১০টার দিকে সুমন কর্মস্থলে যাওয়ার পথে হাতেম পেছন থেকে কাঠ দিয়ে মাথা ও ঘাড়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করেন। এতে সুমন অচেতন হয়ে পড়েন। পরে সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জ শহরের ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান।
সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ রোববার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়।
এ বিষয়ে ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুব আলম বলেন, হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা একজনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে।
