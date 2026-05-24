Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

মাদক সেবনে বাধা দেওয়ায় পিটিয়ে হত্যা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
মাদক সেবনে বাধা দেওয়ায় পিটিয়ে হত্যা
সুমন। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় মাদক সেবনে বাধা দেওয়ায় সুমন (২৮) নামের এক যুবককে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার ফতুল্লার পঞ্চবটি মেথরখোলা পৌর টার্মিনালে সুমনের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে।

নিহত সুমন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার গোকর্ণ গ্রামের নারায়ণ দাসের ছেলে। তিনি পেশায় ট্রাকচালক। এ ঘটনায় হাতেম (৩০) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছেন পৌর টার্মিনালের চালক-শ্রমিকেরা।

আটক হাতেম ফতুল্লা মডেল থানার মুসলিমনগর এলাকার আলিমুদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিহত সুমন ট্রাকচালক এবং হাতেম একই টার্মিনালে অপর একটি ট্রাকের হেলপার হিসেবে কাজ করতেন। হাতেম নিয়মিত মাদক সেবন করতেন। বিষয়টি নিয়ে সুমন প্রতিবাদ করেন এবং ট্রাকমালিককে অবগত করেন। এ নিয়ে হাতেম সুমনের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

গতকাল সকাল ১০টার দিকে সুমন কর্মস্থলে যাওয়ার পথে হাতেম পেছন থেকে কাঠ দিয়ে মাথা ও ঘাড়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করেন। এতে সুমন অচেতন হয়ে পড়েন। পরে সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জ শহরের ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান।

সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ রোববার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়।

এ বিষয়ে ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুব আলম বলেন, হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা একজনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জঢাকা বিভাগনিহতমাদকফতুল্লাহামলাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাসপাতালে যাওয়ার পথেই থেমে গেল জীবন, একই পরিবারের চারজনসহ নিহত ৫

রাশিয়ার প্রতিশোধ: কিয়েভে ভয়াবহ হামলা, ওরেসনিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের আশঙ্কা

ইরানের সঙ্গে চুক্তি ‘মোটামুটি চূড়ান্ত’ বলছেন ট্রাম্প, উদ্বেগে ইসরায়েল

শেরপুরে শিশুকে ধর্ষণ ও গর্ভপাতের অভিযোগ, সহযোগী গ্রেপ্তার

রেললাইনে খড় শুকানোয় চাকা স্লিপ করে সকালে তিন ট্রেন বিলম্ব, জানালেন মন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আইপিএলে ছেলেকে নিয়ে শচীনের পোস্ট ভাইরাল

আইপিএলে ছেলেকে নিয়ে শচীনের পোস্ট ভাইরাল

রাশিয়ার প্রতিশোধ: কিয়েভে ভয়াবহ হামলা, ওরেসনিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের আশঙ্কা

রাশিয়ার প্রতিশোধ: কিয়েভে ভয়াবহ হামলা, ওরেসনিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের আশঙ্কা

বিসিবিতে পদ পেতে মরিয়া বিএনপির নেতা-স্বজনেরা

বিসিবিতে পদ পেতে মরিয়া বিএনপির নেতা-স্বজনেরা

কোরবানির পশু মেশিনে জবাই করলে কি হালাল হবে

কোরবানির পশু মেশিনে জবাই করলে কি হালাল হবে

সংক্রমণের চূড়ায় পৌঁছেছে হাম

সংক্রমণের চূড়ায় পৌঁছেছে হাম

সম্পর্কিত

ঠাকুরগাঁওয়ে ৮ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টা, থানায় মামলা

ঠাকুরগাঁওয়ে ৮ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টা, থানায় মামলা

থানচিতে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে থানা ঘেরাও

থানচিতে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে থানা ঘেরাও

২৪ ঘণ্টায় যমুনা সেতুতে ৩৩ হাজার গাড়ি পারাপার, টোল আদায় ৩ কোটি টাকা

২৪ ঘণ্টায় যমুনা সেতুতে ৩৩ হাজার গাড়ি পারাপার, টোল আদায় ৩ কোটি টাকা

সোহেল রানা ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি ১ জুন

সোহেল রানা ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি ১ জুন