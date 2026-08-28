চকলেটের লোভ দেখিয়ে ৬ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে চকলেটের লোভ দেখিয়ে ছয় বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে আমিরুল (৩৮) নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। গত ২৫ আগস্ট এ ঘটনা ঘটলেও ২৭ আগস্ট শিশুটির পরিবার সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় অভিযোগ করে।
অভিযুক্ত আমিরুল ফরিদপুর জেলার কোতোয়ালি থানার আবু ফকিরের ছেলে। তবে তিনি সিদ্ধিরগঞ্জে ভাড়া থাকতেন। শিশুটির নানিও ওই এলাকার ভাড়াটে। অভিযোগ অনুযায়ী, ২৫ আগস্ট শিশুটি নানির ঘরের সামনে খেলছিল। এ সময় আমিরুল চকলেট খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে শিশুটিকে নিজের ঘরে নিয়ে যান।
এরপর শিশুটির হাতে ১০ টাকার একটি নোট ধরিয়ে দিয়ে তাকে ধর্ষণ করা হয়। ঘটনার পর শিশুটিকে আবার পাঠিয়ে দেওয়া হয়।
পরিবারের সদস্যদের ভাষ্য, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যায় শিশুটির অসুস্থতা ও অন্যান্য উপসর্গ দেখে তাঁদের সন্দেহ হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদে শিশুটির কাছ থেকে ঘটনার বর্ণনা জানা যায়।
শিশুটিকে অসুস্থ অবস্থায় নারায়ণগঞ্জের খানপুর ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট সরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে নারায়ণগঞ্জ সরকারি ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়।
সিদ্ধিরগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক ওলিউল্লাহ বলেন, ‘এটা তিন দিন আগের ঘটনা। ২৭ তারিখ ভুক্তভোগীর পরিবার অভিযোগ দায়ের করার পর আমরা এটি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। তবে অভিযুক্ত পলাতক রয়েছে।’
সিদ্ধিরগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মিজানুর রহমান বলেন, ‘আমরা অভিযুক্তকে আটকের চেষ্টা করছি। দ্রুত সময়ের মধ্যেই তাঁকে আটক করা হবে।’
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