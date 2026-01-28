Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

আজমেরী ওসমানের সহযোগী পাভেল অস্ত্রসহ আটক

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
আটক মাইনুল ইসলাম পাভেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমানের ভাতিজা আজমেরী ওসমানের এক সহযোগীকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ফতুল্লা থানার শাসনগাঁও এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও একটি তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়।

আটক সহযোগীর নাম মাইনুল ইসলাম পাভেল (৩৪)। তিনি শাসনগাঁও এলাকার মৃত ইউনুস মিয়ার ছেলে।

পুলিশের তথ্যমতে, নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের প্রয়াত সংসদ সদস্য নাসিম ওসমানের ছেলে আজমেরী ওসমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পাভেল পরিচিত। অভিযোগ রয়েছে, বিগত সরকারের শাসনামলে তিনি আজমেরী ওসমানের ছত্রচ্ছায়ায় বিসিক শিল্পাঞ্চলসহ আশপাশের এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন।

ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মান্নান জানান, পাভেলের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আগের কোনো মামলা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উদ্ধার করা অস্ত্রের উৎস ও এর সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কি না সেসব বিষয়ে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জআটকঅস্ত্রঢাকা বিভাগনারায়ণগঞ্জ সদরজেলার খবর
