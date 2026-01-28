আজমেরী ওসমানের সহযোগী পাভেল অস্ত্রসহ আটক

নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমানের ভাতিজা আজমেরী ওসমানের এক সহযোগীকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ফতুল্লা থানার শাসনগাঁও এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও একটি তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়।
আটক সহযোগীর নাম মাইনুল ইসলাম পাভেল (৩৪)। তিনি শাসনগাঁও এলাকার মৃত ইউনুস মিয়ার ছেলে।
পুলিশের তথ্যমতে, নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের প্রয়াত সংসদ সদস্য নাসিম ওসমানের ছেলে আজমেরী ওসমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পাভেল পরিচিত। অভিযোগ রয়েছে, বিগত সরকারের শাসনামলে তিনি আজমেরী ওসমানের ছত্রচ্ছায়ায় বিসিক শিল্পাঞ্চলসহ আশপাশের এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন।
ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মান্নান জানান, পাভেলের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আগের কোনো মামলা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উদ্ধার করা অস্ত্রের উৎস ও এর সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কি না সেসব বিষয়ে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।
যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি রাশেদ শেখ ও টুটুল শেখ পলাতক রয়েছেন। তাঁরা গ্রেপ্তার হওয়ার পর এই রায় কার্যকর হবে বলে আদালত রায়ে উল্লেখ করেন। বাকি ১৮ জন আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। রায়ের পর তাঁদের সাজা পরোয়ানাসহ কারাগারে পাঠানো হয়।২৫ মিনিট আগে
গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় অন্তর মোল্লা (৩০) নামের এক যুবকের গ্রেপ্তারের খবরে তাঁর এলাকায় মিষ্টি বিতরণ করেছেন ব্যবসায়ীরা। আজ বুধবার সকালে সদর উপজেলার উলপুর ইউনিয়নের রাউতখামার গ্রাম থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।২৯ মিনিট আগে
নিজস্ব অর্থায়নে কেনা এমভি বাংলার নবযাত্রা (আগের নাম: এক্সসিএল লায়ন) জাহাজের অফিশিয়াল ডেলিভারি নিয়েছে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন (বিএসসি)। গতকাল মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) লন্ডনের স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ১৯ মিনিটে এবং বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ১৯ মিনিটে জাহাজ...১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ট্রাকের ধাক্কায় এক মাদ্রাসাশিক্ষার্থীসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় অন্তত তিনজন গুরুতর আহত হন। আজ বুধবার সকালে উপজেলার বড়তাকিয়া বাজার এলাকায় জাহেদিয়া মাদ্রাসার সামনে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে