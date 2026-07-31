নারায়ণগঞ্জে ছাত্রশিবিরের অনুষ্ঠানে ককটেল নিক্ষেপ, আটক ২

নারায়ণগঞ্জে ছাত্রশিবিরের ‘জুলাই জাগরণ’ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ককটেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় দুজনকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) রাত সাড়ে ৮টার দিকে শহরের চাষাঢ়া কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে মহানগর ছাত্রশিবিরের আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এ ঘটনা ঘটে। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
আয়োজকদের দাবি, অনুষ্ঠান চলাকালে শহীদ মিনারের পেছনে একটি তেলের পাম্পের দিক থেকে দুজন তরুণ দর্শকদের লক্ষ্য করে ককটেল নিক্ষেপ করেন। পরে তাঁরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা তাঁদের আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন।
আটক তরুণেরা হলেন সোনারগাঁ উপজেলার নাজিরপুর এলাকার গোলজার হোসেনের ছেলে মোখলেস এবং ফতুল্লার গাবতলী এলাকার শাহ আলম সরদারের ছেলে লোকমান।
মহানগর ছাত্রশিবিরের সভাপতি অমিত হাসান বলেন, ‘অনুষ্ঠান চলাকালে দুই ব্যক্তি মিনারের পাশের পাম্পের দিক থেকে দর্শকদের ওপর ককটেল ছুড়ে মারে। পরে তাদের আটক করে পুলিশের কাছে দেওয়া হয়।’ তিনি অভিযোগ করেন, অনুষ্ঠান পণ্ড করার উদ্দেশ্যেই এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে। এ ছাড়া আটক দুজন নিজেদের আজমেরী ওসমানের অনুসারী বলে স্বীকার করেছে বলেও দাবি করেন তিনি।
এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানার ওসি মো. সাজেদুর রহমান বলেন, ‘খবর পেয়ে আটক ব্যক্তিদের থানায় আনা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা কিছু তথ্য দিয়েছে। তাদের রাজনৈতিক পরিচয় বা কী উদ্দেশ্যে এ ঘটনা ঘটিয়েছে, তা তদন্ত করে পরে বিস্তারিত জানানো হবে।’
স্থানীয়দের অভিযোগ, মাদকের সহজলভ্যতার কারণে চুরি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধের প্রবণতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিকে ১৯ জুলাই আদাবাড়িয়া ইউনিয়নের গড়ুরা এলাকা থেকে উদ্ধার হওয়া ৪০০ বোতল ফেনসিডিল আত্মসাতের অভিযোগ ওঠে তেকালা পুলিশ ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপপরিদর্শক (এসআই) ফিরোজ হোসেনের বিরুদ্ধে।১১ মিনিট আগে
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