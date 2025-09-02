Ajker Patrika
> সারা দেশ

নড়াইলে স্কুলের পেছনে ডোবায় মিলল কিশোরীর অর্ধগলিত লাশ

নড়াইল প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় অজ্ঞাতনামা এক কিশোরীর অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার যোগানিয়া-নলামারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পেছনের একটি ডোবা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নড়াগাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশিকুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নড়াগাতী থানার প্রাথমিক স্কুলটির পেছনের একটি ডোবা থেকে দুর্গন্ধ ছড়ালে স্থানীয় লোকজন ডোবায় থাকা কচুরিপানার মধ্যে অর্ধগলিত একটি লাশ দেখতে পায়। খবর পেয়ে নড়াগাতী থানা-পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে ডোবা থেকে লাশটি উদ্ধার করে। পুলিশ জানায়, এটি একটি কিশোরীর লাশ। কিশোরীর বয়স ১৬ থেকে ১৭ বছর। পুলিশ লাশের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা করছে বলে জানা গেছে।

কিশোরীখুলনা বিভাগকালিয়ানড়াইললাশ
