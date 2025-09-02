নড়াইলে স্কুলের পেছনে ডোবায় মিলল কিশোরীর অর্ধগলিত লাশ

নড়াইল প্রতিনিধি
নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় অজ্ঞাতনামা এক কিশোরীর অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার যোগানিয়া-নলামারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পেছনের একটি ডোবা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নড়াগাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশিকুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নড়াগাতী থানার প্রাথমিক স্কুলটির পেছনের একটি ডোবা থেকে দুর্গন্ধ ছড়ালে স্থানীয় লোকজন ডোবায় থাকা কচুরিপানার মধ্যে অর্ধগলিত একটি লাশ দেখতে পায়। খবর পেয়ে নড়াগাতী থানা-পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে ডোবা থেকে লাশটি উদ্ধার করে। পুলিশ জানায়, এটি একটি কিশোরীর লাশ। কিশোরীর বয়স ১৬ থেকে ১৭ বছর। পুলিশ লাশের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা করছে বলে জানা গেছে।
নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় অজ্ঞাতনামা এক কিশোরীর অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার যোগানিয়া-নলামারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পেছনের একটি ডোবা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নড়াগাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশিকুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নড়াগাতী থানার প্রাথমিক স্কুলটির পেছনের একটি ডোবা থেকে দুর্গন্ধ ছড়ালে স্থানীয় লোকজন ডোবায় থাকা কচুরিপানার মধ্যে অর্ধগলিত একটি লাশ দেখতে পায়। খবর পেয়ে নড়াগাতী থানা-পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে ডোবা থেকে লাশটি উদ্ধার করে। পুলিশ জানায়, এটি একটি কিশোরীর লাশ। কিশোরীর বয়স ১৬ থেকে ১৭ বছর। পুলিশ লাশের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা করছে বলে জানা গেছে।
সাতক্ষীরায় চিহিৃত সন্ত্রাসী মাসুদ রানা ওরফে কোপা মাসুদকে তাঁর সহযোগীসহ গ্রেপ্তার করেছে যৌথবাহিনী। বুধবার দিবাগত রাতে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ব্রহ্মরাজপুর বাজার এলাকা থেকে তাদেরকে চাপাতি ও মাদকসহ গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের গ্রেপ্তারে এলাকার সাধারণ মানুষের মাঝে স্বস্তি ফিরেছে।৩০ মিনিট আগে
একদল দুর্বৃত্ত রাতে ঘরের চালায় ঢিল ছুড়ে মারে। এ সময় চিৎকার করে ওই গৃহবধূ। পরে পাখির ছেলে আইজান (৪) ঘরের দরজা খোলে। এই সুযোগে দুর্বৃত্তরা ঘরে ঢুকে ওই শিশুর মাকে কুপিয়ে হত্যা করে দ্রুত পালিয়ে যায়।৪২ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জ-হেমায়েতপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে সিমেন্টবাহী ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুইজন। আজ বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টার দিকে সিংগাইর পৌর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন: মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলার নিলুয়া...১ ঘণ্টা আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী ইফতেখার ইসলাম ফাহমিন (১৯-২০ সেশন) সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাত ১২টার দিকে বিনোদনপুর গেটের সামনে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মোটরসাইকেলের সঙ্গে একটি অটোরিকশার সংঘর্ষে ফাহমিন গুরুতর আহত হন...২ ঘণ্টা আগে