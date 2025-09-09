নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে স্কুলশিক্ষার্থীর মৃত্যু

বদলগাছী (নওগাঁ) প্রতিনিধি
নওগাঁর বদলগাছীতে মাছ ধরতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে এক স্কুলশিক্ষার্থী। আজ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার ছোট যমুনা নদীতে এ ঘটনা ঘটে। মৃত শিক্ষার্থীর নাম সোহেল রানা (১৫)। সে কোমারপুর গ্রামের আরমান হোসেনের ছেলে এবং মির্জাপুর কেসি উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুরে কয়েকজন বন্ধু মিলে ছোট যমুনা নদীতে মাছ ধরতে নামে সোহেল। এ সময় জাল কোমরে বেঁধে সাঁতার কাটতে গিয়ে অসাবধানতাবশত জালে জড়িয়ে যায় সে। তার সহপাঠীরা তীরে উঠতে পারলেও সোহেল পানিতে তলিয়ে যায়। স্থানীয়রা ছুটে এসে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা চালান। কিছুক্ষণ পর তাকে উদ্ধার করে বদলগাছী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
মৃতের সহপাঠীরা জানায়, স্কুল শেষে প্রায়ই সে বন্ধুদের সঙ্গে নদীতে মাছ ধরতে যেত; কিন্তু আজকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
বদলগাছী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি-তদন্ত) সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। সে নদীতে মাছ ধরার সময় অসাবধানতাবশত জালে আটকা পড়ে। স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।’
নওগাঁর বদলগাছীতে মাছ ধরতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে এক স্কুলশিক্ষার্থী। আজ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার ছোট যমুনা নদীতে এ ঘটনা ঘটে। মৃত শিক্ষার্থীর নাম সোহেল রানা (১৫)। সে কোমারপুর গ্রামের আরমান হোসেনের ছেলে এবং মির্জাপুর কেসি উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুরে কয়েকজন বন্ধু মিলে ছোট যমুনা নদীতে মাছ ধরতে নামে সোহেল। এ সময় জাল কোমরে বেঁধে সাঁতার কাটতে গিয়ে অসাবধানতাবশত জালে জড়িয়ে যায় সে। তার সহপাঠীরা তীরে উঠতে পারলেও সোহেল পানিতে তলিয়ে যায়। স্থানীয়রা ছুটে এসে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা চালান। কিছুক্ষণ পর তাকে উদ্ধার করে বদলগাছী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
মৃতের সহপাঠীরা জানায়, স্কুল শেষে প্রায়ই সে বন্ধুদের সঙ্গে নদীতে মাছ ধরতে যেত; কিন্তু আজকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
বদলগাছী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি-তদন্ত) সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। সে নদীতে মাছ ধরার সময় অসাবধানতাবশত জালে আটকা পড়ে। স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।’
শেরপুরে নিখোঁজের ৯ দিন পর অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার শেরপুর-নন্দীগ্রাম আঞ্চলিক সড়কের পাশের বাগড়া এলাকার একটি পুকুর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।৯ মিনিট আগে
ধার দেওয়া টাকা ফেরত না পেয়ে অভিনব কৌশল অবলম্বন করেছেন ইনতাজ আলী ব্যাপারী নামের এক কাঠুরিয়া। ডিজিটাল ব্যানারে ছয় দেনাদারের নাম ও টাকার অঙ্ক লিখে সাঁটিয়ে দিয়েছেন। ব্যানারটির ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ নিয়ে নেটিজেনদের কেউ কেউ বিষয়টি ইতিবাচক হিসেবে নিলেও অনেকেই নেতিবাচক বলছেন।২৫ মিনিট আগে
জুলাই আন্দোলনে রাজধানীর নিউমার্কেট থানা এলাকায় হত্যাচেষ্টা মামলায় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক সহকারী অধ্যাপক (বিসিএস শিক্ষা) মো. মুকিব মিয়াকে দুই দিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ ফারজানা হক এই নির্দেশ দেন।৩৫ মিনিট আগে
নাটোরের বড়াইগ্রামে গৃহবধূকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে নুর ইসলাম নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। আজ মঙ্গলবার উপজেলার দ্বাড়িকুশি গ্রামের ফুলতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নুর ইসলাম ওই গ্রামের ইউনুস আলীর ছেলে।৪১ মিনিট আগে