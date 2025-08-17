জামালপুরে বিএনপির সম্মেলন বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন

জামালপুর প্রতিনিধি
দীর্ঘ ৯ বছর পর আগামী ২৩ আগস্ট জামালপুর জেলা বিএনপির সম্মেলন হওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু সেই সম্মেলন বন্ধের দাবিতে বিএনপি ও সব অঙ্গসংগঠনের ব্যানারে মানববন্ধন করেছেন দলের একাংশের নেতা-কর্মীরা। রোববার (১৭ আগস্ট) দুপুর ১২টায় শহরের সকাল বাজার এলাকায় এই মানববন্ধন করা হয়।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম আহম্মেদ, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মাহাবুবুর রহমান জিলানী, যুবদল নেতা রানা ম্যানশন।
বক্তারা বলেন, ‘বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনা অনুযায়ী তৃণমূলকে গুরুত্ব দিয়ে আহ্বায়ক কমিটি অথবা সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির মাধ্যমে সম্মেলন করতে হবে। বর্তমান জেলা বিএনপির মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটির মাধ্যমে কোনো সম্মেলন মানি না, মানব না।’
বক্তারা অবিলম্বে আগামী ২৩ আগস্ট অবৈধ সম্মেলন বন্ধের দাবি জানান।
এর আগে ২০১৬ সালে শহরের সিংহজানী বালক উচ্চবিদ্যালয় মাঠে জামালপুর জেলা বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সম্মেলনে প্রধান অতিথি বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফকরুল ইসলাম আগমগীর তখন ফরিদুল কবীর তালুকদার শামীমকে সভাপতি এবং অ্যাডভোকেট শাহ্ মো. ওয়ারেছ আলী মামুনকে সাধারণ সম্পাদক করে জেলা বিএনপির কমিটি ঘোষণা করেন। ৯ বছর পর আগামী ২৩ আগস্ট সম্মেলনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রধান অতিথির বক্তব্য দেবেন।
দীর্ঘ ৯ বছর পর আগামী ২৩ আগস্ট জামালপুর জেলা বিএনপির সম্মেলন হওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু সেই সম্মেলন বন্ধের দাবিতে বিএনপি ও সব অঙ্গসংগঠনের ব্যানারে মানববন্ধন করেছেন দলের একাংশের নেতা-কর্মীরা। রোববার (১৭ আগস্ট) দুপুর ১২টায় শহরের সকাল বাজার এলাকায় এই মানববন্ধন করা হয়।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম আহম্মেদ, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মাহাবুবুর রহমান জিলানী, যুবদল নেতা রানা ম্যানশন।
বক্তারা বলেন, ‘বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনা অনুযায়ী তৃণমূলকে গুরুত্ব দিয়ে আহ্বায়ক কমিটি অথবা সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির মাধ্যমে সম্মেলন করতে হবে। বর্তমান জেলা বিএনপির মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটির মাধ্যমে কোনো সম্মেলন মানি না, মানব না।’
বক্তারা অবিলম্বে আগামী ২৩ আগস্ট অবৈধ সম্মেলন বন্ধের দাবি জানান।
এর আগে ২০১৬ সালে শহরের সিংহজানী বালক উচ্চবিদ্যালয় মাঠে জামালপুর জেলা বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সম্মেলনে প্রধান অতিথি বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফকরুল ইসলাম আগমগীর তখন ফরিদুল কবীর তালুকদার শামীমকে সভাপতি এবং অ্যাডভোকেট শাহ্ মো. ওয়ারেছ আলী মামুনকে সাধারণ সম্পাদক করে জেলা বিএনপির কমিটি ঘোষণা করেন। ৯ বছর পর আগামী ২৩ আগস্ট সম্মেলনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রধান অতিথির বক্তব্য দেবেন।
লালমনিরহাটের পাটগ্রাম সীমান্ত দিয়ে এবার দুজন পঙ্গু ব্যক্তিকে ঠেলে পাঠিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে উপজেলার শ্রীরামপুর ইউনিয়নের পঁয়ষট্টিবাড়ী সীমান্ত দিয়ে তাঁদের পুশ ইন করা হয়। বিজিবি ও স্থানীয় বাসিন্দারা এসব তথ্য নিশ্চিত করেছে। বিজিবি সদস্যরা জানান, সীমান্ত দিয়ে৫ মিনিট আগে
স্বাস্থ্য খাতে সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনের চাপের মুখে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (শেবাচিম) প্রায় ১০০ যন্ত্রপাতি সচল করা হয়েছে। ন্যাশনাল ইলেকট্রো ইকুইপমেন্ট মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কশপ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টারের (নিমিউ অ্যান্ড টিসি) কারিগরি টিম হাসপাতালের এই অচল মেশিনগুলো সচল করেছে।৮ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে কারখানার দেয়াল ধসে মো. বেলাল হোসেন (৩৪) নামের এক গার্মেন্টস শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আজ রোববার (১৭ আগস্ট) সকালে শ্রীপুর পৌরসভার বহেরারচালা গ্রামের তাকওয়া ফ্যাব্রিক্স কারখানার দেয়াল ধসে এই প্রাণহানির ঘটনা ঘটে।১১ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে কনটেইনারবাহী গাড়িতে করে পালানোর সময় পুলিশ কর্মকর্তাকে কোপানোর মূল অভিযুক্ত মো. শাকিলকে (২৭) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে পতেঙ্গার আউটার রিং-রোড এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে গিয়ে একটি পরিত্যক্ত ঘর থেকে দেশীয় এলজি,১২ মিনিট আগে