জামালপুরে চোর অভিযোগে গণপিটুনিতে একজন নিহত

জামালপুর প্রতিনিধি 
গণপিটুনিতে মারা যাওয়ার পর নিহতের বাড়িতে পাড়া-প্রতিবেশীর ভিড় জমে। ছবি: আজকের পত্রিকা
গণপিটুনিতে মারা যাওয়ার পর নিহতের বাড়িতে পাড়া-প্রতিবেশীর ভিড় জমে। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলায় চোর অভিযোগে গণপিটুনিতে রিপন (৪৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকাল ৬টার দিকে উপজেলার ঝাউগড়া ইউনিয়নের রেহায় পলাশতলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রিপন ওই গ্রামের মোজাম্মেল মিস্ত্রির ছেলে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, রিপন দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় চুরি করে আসছিলেন।

অন্যদিকে, নিহতের পরিবারের দাবি, রিপন নির্দোষ। তার ৬৫ বছর বয়সী বৃদ্ধ মা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ‘আমারে কে মা বলে ডাকব, কে জর্দা কিনে দিব। আমার ছেলেডারে মাইরা ফাইলাইছে। আমার ছেলে গাড়ি চাইলাইত চট্টগ্রামে। আজ সকালে ওর চট্টগ্রাম থেকে রংপুরে টিপ নিয়ে যাবার কথা।’

রিপনের বড় ভাই রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘রিপনের বিরুদ্ধে এলাকায় আগে নানা কথা শুনতাম। এলাকার মানুষ চাপ দেওয়ার পর আমরা তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিই। দুই বছর আগে চট্টগ্রামে চলে যায়। সেখানে গাড়ি চালিয়ে মাঝেমধ্যে বাড়িতে আসত। গত বৃহস্পতিবার বৃদ্ধ মাকে দেখতে বাড়িতে আসে। আজকে চট্টগ্রাম থেকে গাড়ি নিয়ে রংপুরে যাবার কথা ছিল। রাতে বাজার থেকে বড় ভাই নিয়ে আসছে। বাড়ির সামনে এসে নূর ইসলামের বাড়িতে যাবার কথা বলে ওই দিকে যায়। নুর ইসলামের কাছে কিছু টাকা পাবে। আমি দোকান বন্ধ করে আসার সময় দেখলাম নুর ইসলামের সাথে কথা বলছে। তারপরে ওখান থেকে ডেকে নিয়ে গাছের সাথে বেঁধে মারল। আমরা আর কিছু জানি না। সকালে শুনলাম ওরে মাইরা ফাইলাছে।’

মেলান্দহ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি, তদন্ত) স্নেহশীষ রায় বলেন, ভোর ৪টা থেকে ৬টার মধ্যে রেহায় পলাশতলা গ্রামে বোরহান উদ্দিনের বাড়িতে চিহ্নিত চোর রিপন মিয়া চুরি করতে গেলে এলাকাবাসী তাকে গণপিটুনি দেয়। এতে তার মৃত্যু হয়। পুলিশ লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য জামালপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। এ ঘটনায় তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জামালপুরগণপিটুনিনিহতঅভিযোগমেলান্দহময়মনসিংহ বিভাগ
গোয়ালন্দে ‘নুরাল পাগলার’ লাশ তুলে পুড়িয়ে দিল বিক্ষুব্ধরা, আহত অর্ধশত

পবায় মাইকে স্লোগান দিয়ে খানকা ভাঙচুর, নীরব ছিল দুই গাড়ি পুলিশ

২৪ ঘণ্টার মধ্যে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও গণঅধিকারকে নিষিদ্ধ করতে হবে: শামীম পাটোয়ারী

গোয়ালন্দে পিরের আস্তানায় হামলায় ১ জন নিহত, আশঙ্কাজনক ৫

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র উত্তেজনায় নতুন রণক্ষেত্র ‘টুথপেস্ট’

