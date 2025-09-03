হল ছাড়ার নির্দেশ প্রত্যাহার, আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ালেন বাকৃবির শিক্ষার্থীরা

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
হল ছাড়ার নির্দেশনা প্রত্যাহার এবং এক সপ্তাহের মধ্যে ক্লাস-পরীক্ষা শুরু হওয়ার আশ্বাসে আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষার্থীরা। তবে সমন্বিত বা কম্বাইন্ড ডিগ্রি অধরাই থেকে গেল। দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টার আলোচনা শেষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানিয়েছে, কম্বাইন্ড ডিগ্রি নিয়ে একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ৪০ সদস্যের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে নিঃশর্ত আলোচনায় বসে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। কৃষি অনুষদের হলরুমে রাত ১২টা পর্যন্ত চলে আলোচনা। আলোচনায় অনলাইনে সংযুক্ত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে এম ফজলুল হক ভূঁইয়া।
আলোচনা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. শহীদুল হক বলেন, ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। প্রাথমিকভাবে শিক্ষার্থীদের হলে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বুধবার সিন্ডিকেট মিটিংয়ের মাধ্যমে হল ত্যাগের নির্দেশনা প্রত্যাহার করা হবে। এক সপ্তাহের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হবে। কম্বাইন্ড ডিগ্রি নিয়ে তিনি বলেন, আপাতত ৩ ডিগ্রি, অর্থাৎ একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকবে। আর অন্যান্য বিষয়ে সিন্ডিকেট মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হবে।
আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি এ এইচ এম হিমেল বলেন, হল ছাড়ার নির্দেশনা প্রত্যাহার, এক সপ্তাহের মধ্যে ক্লাস-পরীক্ষা স্বাভাবিক করা, বহিরাগতদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনা, আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের হয়রানি না করা এবং কম্বাইন্ড ডিগ্রি নিয়ে সিন্ডিকেট মিটিংয়ে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আশ্বাসে বুধবার আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে এর ব্যত্যয় ঘটলে আবারও কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।
হল ছাড়ার নির্দেশনা প্রত্যাহার এবং এক সপ্তাহের মধ্যে ক্লাস-পরীক্ষা শুরু হওয়ার আশ্বাসে আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষার্থীরা। তবে সমন্বিত বা কম্বাইন্ড ডিগ্রি অধরাই থেকে গেল। দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টার আলোচনা শেষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানিয়েছে, কম্বাইন্ড ডিগ্রি নিয়ে একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ৪০ সদস্যের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে নিঃশর্ত আলোচনায় বসে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। কৃষি অনুষদের হলরুমে রাত ১২টা পর্যন্ত চলে আলোচনা। আলোচনায় অনলাইনে সংযুক্ত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে এম ফজলুল হক ভূঁইয়া।
আলোচনা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. শহীদুল হক বলেন, ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। প্রাথমিকভাবে শিক্ষার্থীদের হলে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বুধবার সিন্ডিকেট মিটিংয়ের মাধ্যমে হল ত্যাগের নির্দেশনা প্রত্যাহার করা হবে। এক সপ্তাহের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হবে। কম্বাইন্ড ডিগ্রি নিয়ে তিনি বলেন, আপাতত ৩ ডিগ্রি, অর্থাৎ একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকবে। আর অন্যান্য বিষয়ে সিন্ডিকেট মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হবে।
আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি এ এইচ এম হিমেল বলেন, হল ছাড়ার নির্দেশনা প্রত্যাহার, এক সপ্তাহের মধ্যে ক্লাস-পরীক্ষা স্বাভাবিক করা, বহিরাগতদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনা, আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের হয়রানি না করা এবং কম্বাইন্ড ডিগ্রি নিয়ে সিন্ডিকেট মিটিংয়ে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আশ্বাসে বুধবার আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে এর ব্যত্যয় ঘটলে আবারও কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।
চলন্ত বাস থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নারী শিক্ষার্থীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার অভিযোগে রাজধানী পরিবহনের অন্তত ২৬টি বাস আটকিয়ে রেখেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষুদ্ধ শিক্ষার্থীরা।২৭ মিনিট আগে
মাদারীপুর জেলার শিবচরে নদীর পাড় থেকে তিন মাস বয়সী এক শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শিবচর উপশহর সংলগ্ন ময়নাকাটা নদী থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় শিশুটির মা রহিমা আক্তারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে
অন্ধকার গলিতে হঠাৎ ‘বাঁচাও’ ‘বাঁচাও’ চিৎকার। একপর্যায়ে দেখা গেল রক্তাক্ত এক ব্যক্তি। তিনি পুলিশ সদস্য। চাপাতির কোপে দিশেহারা হয়ে দৌড়াচ্ছিলেন। ঘটনাটি ঘটে গত সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে রাজধানীর আদাবরের শ্যামলী হাউজিংয়ের ৩ নম্বর সড়কে।৮ ঘণ্টা আগে
মৌলভীবাজারে প্রশাসনের একের পর এক অভিযান ও জেল-জরিমানার পরও বন্ধ হচ্ছে না ছড়া থেকে নির্বিচারে সিলিকা ও সাধারণ বালু লুট। রাত থেকে ভোর পর্যন্ত অবৈধভাবে চলছে এই বালু উত্তোলন। এসব অপরাধীর বিরুদ্ধে গত ১১ মাসে জেলার শ্রীমঙ্গল, কমলগঞ্জ, কুলাউড়া ও সদর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অন্তত ৫০টি অভিযান চালায় প্রশাসন।৮ ঘণ্টা আগে