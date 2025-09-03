Ajker Patrika
হল ছাড়ার নির্দেশ প্রত্যাহার, আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ালেন বাকৃবির শিক্ষার্থীরা

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯: ১৪
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন আন্দোলনকারী ছাত্র প্রতিনিধি। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন আন্দোলনকারী ছাত্র প্রতিনিধি। ছবি: আজকের পত্রিকা

হল ছাড়ার নির্দেশনা প্রত্যাহার এবং এক সপ্তাহের মধ্যে ক্লাস-পরীক্ষা শুরু হওয়ার আশ্বাসে আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষার্থীরা। তবে সমন্বিত বা কম্বাইন্ড ডিগ্রি অধরাই থেকে গেল। দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টার আলোচনা শেষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানিয়েছে, কম্বাইন্ড ডিগ্রি নিয়ে একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ৪০ সদস্যের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে নিঃশর্ত আলোচনায় বসে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। কৃষি অনুষদের হলরুমে রাত ১২টা পর্যন্ত চলে আলোচনা। আলোচনায় অনলাইনে সংযুক্ত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে এম ফজলুল হক ভূঁইয়া।

আলোচনা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. শহীদুল হক বলেন, ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। প্রাথমিকভাবে শিক্ষার্থীদের হলে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বুধবার সিন্ডিকেট মিটিংয়ের মাধ্যমে হল ত্যাগের নির্দেশনা প্রত্যাহার করা হবে। এক সপ্তাহের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হবে। কম্বাইন্ড ডিগ্রি নিয়ে তিনি বলেন, আপাতত ৩ ডিগ্রি, অর্থাৎ একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকবে। আর অন্যান্য বিষয়ে সিন্ডিকেট মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হবে।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি এ এইচ এম হিমেল বলেন, হল ছাড়ার নির্দেশনা প্রত্যাহার, এক সপ্তাহের মধ্যে ক্লাস-পরীক্ষা স্বাভাবিক করা, বহিরাগতদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনা, আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের হয়রানি না করা এবং কম্বাইন্ড ডিগ্রি নিয়ে সিন্ডিকেট মিটিংয়ে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আশ্বাসে বুধবার আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে এর ব্যত্যয় ঘটলে আবারও কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

বাকৃবিতে অবরুদ্ধ শিক্ষকদের উদ্ধারে বহিরাগতদের হামলা, সাংবাদিক-শিক্ষার্থীসহ আহত ১০বাকৃবিতে অবরুদ্ধ শিক্ষকদের উদ্ধারে বহিরাগতদের হামলা, সাংবাদিক-শিক্ষার্থীসহ আহত ১০
বাকৃবি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা, শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশবাকৃবি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা, শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ

ময়মনসিংহ জেলাশিক্ষার্থীআন্দোলনময়মনসিংহ সদরময়মনসিংহ বিভাগবাকৃবিবাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
